Москва нервничает. Зачем Помпео поехал в Минск?

"Новое время" . То, что после Киева госсекретарь США Майк Помпео запланировал визит в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие постсоветские страны — не является случайностью. Это некая попытка американской дипломатии дать этим странам как минимум сигнал о том, что если вы постепенно начнете переходить к нормальным цивилизованным формам правления своими обществами и странами, то можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. На мой взгляд, это спокойная, целенаправленная, долгоиграющая стратегия американцев, которые начинают понимать, что если этого не делать, то мечта Владимира Вдадимировича Путина о восстановлении СССР станет реальностью. Я очень рад тому, что наконец в Америке начинают осознавать, а не просто делать вид, что здесь надо действовать иными методами — в отличие от наших западноевропейских партнеров, особенно ПАСЕ, где до сих пор полагают, что Россию можно в чем-то убедить и понять, пишет украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко в колонке на сайте





Из стран, которые посещает сейчас Помпео, я бы особо выделил Беларусь. Во-первых, это наш непосредственный сосед, а потому это очень важная для нас страна. Предположим, она теряет субъектность и становится частью РФ, как об этом мечтают в Москве. Это геополитическая катастрофа, а для нас еще и безумная угроза, потому что если сейчас батька говорит, что «мы не пустим российские войска на границу с Украиной» — гарантий таким заявлениям маловато. Да и механизмов, честно говоря, недостаточно: КГБ Беларуси — российское, их вооруженные силы насыщены шпионами, как это было в Украине, и пр. Даже сейчас это представляет для нас опасность, а представьте себе, что все это произошло — Беларусь стала надцатым федеральным округом в составе РФ, и над нами, кроме той угрозы, которую мы уже имеем с Юга, оккупированного Крыма, и Востока, нависает еще одна колоссальная — с Севера. Мы фактически оказываемся в тисках России, а потому Беларусь сегодня — критически важный элемент нашей безопасности. Ну и благодаря тому, что Лукашенко все же не хочет превратиться в заключенного губернатора, и потому, что американцы начинают осознавать, что если сидеть и выражать обеспокоенность, то все это станет свершившимся фактом, — появляется определенный шанс и надежда. Пока очень слабая и условная, но если американцы уже начинают работать, то работают эффективно и нормально. Поэтому можно надеяться, что процесс поглощения Беларуси Россией будет по крайне мере серьезно заторможен.





Американские госсекретари просто так никуда не ездят

Впрочем, Лукашенко и сам тормозит этот процесс еще с середины 90-х, когда идея только возникла и начала продвигаться. Он, надо все-таки отдать ему должное, человек хитрый и умный: все это время выдаивал Россию так, как ему хотелось, обещая на словах, что, мол, конечно — мы будем делать все, что вы скажете завтра-послезавтра. Ну потом все это опускалось книзу, где и успешно погибало — так было с Ельциным, ранним Путиным, Медведевым. То есть Лукашенко умеет использовать эту довольно интересную черту российского руководства: им очень льстит, когда они слышат о себе какие-либо приятные вещи. И начинают поэтому верить, не понимая, что их просто напрямую обманывают. В некоторых вещах — особенно в том, что касается отношений с Беларусью — россияне действительно несколько наивны. А как иначе объяснить то, что их 23 года водят за нос?





До недавнего времени Беларусь занималась обычными торгами: вы нам деньги и нефть — а мы вам то и се. Как бы там ни было, Лукашенко выигрывал. И сейчас, когда его уже прижали к стенке, и надо либо сопротивляться, или сдаваться, деваться некуда, и он начинает прибегать к определенным действиям. И, следует заметить, делает это весьма неплохо.



