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Новая система Toyota предотвратит непреднамеренный разгон по ошибке водителя

04.02.2020 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В скором времени арсенал бортовой электроники моделей Toyota пополнится новой функцией Acceleration Suppression (дословно «подавление ускорения»), о разработке которой японский автогигант сообщил накануне.


По сути, речь идет о модифицированном варианте фирменной системы ICS (Intelligent Clearance Sonar), которую японцы представили еще в 2012 году — в настоящее время она устанавливается на большинство моделей Toyota. В отличие от ICS новая функция предотвращает незапланированное резкое ускорение автомобиля даже в том случае, когда перед ним нет препятствий.

Алгоритм работы новой вспомогательной системы был составлен разработчиками Toyota на основе обработки огромного количества данных, включая статистику ДТП, произошедших в результате непреднамеренного и ошибочного разгона и информацию от систем обмена данными, установленных на так называемые «подключенные» автомобили и работающих по протоколам V2V и V2I. Проще говоря, такие машины могут не только «общаться» между собой, но и с объектами дорожной инфраструктуры.


Новая функция войдет в состав комплекса Safety Sense наряду с новыми помощниками, включая системы Emergency Steering Assist (автоматическое уклонение в случае опасности наезда на пешехода, внезапно выбежавшего на дорогу) и Driver Emergency Stop Assist (отслеживает состояние водителя и останавливает автомобиль при ухудшении самочувствия). Внедрение Acceleration Suppression компания начнет на своих новых моделях уже этим летом, но сперва на японском рынке.

 
 
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В скором времени арсенал бортовой электроники моделей Toyota пополнится новой функцией Acceleration Suppression, о разработке которой японский автогигант сообщил накануне.
 
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