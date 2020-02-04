Чем вредно кокосовое масло

Источник материала: Tut.by

Кокосовое масло — продукт новый. Но его покупают, оно продается в крупных магазинах. И многие уверены в том, что оно очень полезно. В Интернете много информации об этом. Неужели она ошибочная? Или выводы ученых из США сомнительны? Разбирались « АиФ ».



Фото: pixabay.com

«Продукт это новый не только для нас, но и для Запада. Там его тоже обычно представляют как супер-продукт, — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — Однако серьезных исследований кокосового масла мало, и они часто противоречивы. Американские ученые решили внести в этот вопрос ясность. Они собрали в единый массив 16 исследований этого продукта, проведенных ранее, и заново оценили эти объединенные данные. Это называется метаанализом, и часто он преподносит новую информацию, которую нельзя было выявить в отдельных исследованиях. Поэтому я доверяю таким работам. Можно сказать, что ученые подвели промежуточные итоги. Во всех работах кокосовое масло сравнивалось с другими маслами, используемыми в кулинарии. Преимущественно — с жидкими растительными (оливковым, подсолнечным, рапсовым, соевым, кукурузным и т.д.), а также с твердыми маслами: пальмовым и сливочным. Оценивалось, как масла влияют на уровень холестерина, триглицеридов, массу тела, объем талии и ряд других показателей, важных в отношении развития сахарного диабета. Статья опубликована в свежем январском номере известного и авторитетного журнала Circulation („Кровообращение“)».

Плохой холестерин повышается значительно

Оказалось, что по сравнению с другими нетропическими маслами кокосовое масло значительнее повышает все виды холестерина:

— общий холестерин — на 14,69 мг/дл;

— вредный холестерин (его обозначают как ЛПНП) — на 10,47 мг/дл (повышение на 8,6%);

— полезный холестерин (ЛПВП) — на 4.00 мг/дл (повышение на 7,8%).

Исследователи оценили эти изменения так: «Потребление кокосового масла значительно увеличивало концентрацию холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с нетропическими растительными маслами».

Отдельно они оговаривают и тот факт, что наряду с плохим холестерином (ЛПНП) кокосовое масло одновременно повышало и хороший (ЛПВП). По мнению авторов исследования, этого недостаточно, чтобы продукт стал полезным, так как «попытки снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышения уровня ЛПВП были безуспешными». То есть повышения одного полезного холестерина недостаточно, нужно еще снижать вредный.

Кокосовое против пальмового

Потребление кокосового масла в сравнении с другими маслами не имело существенного влияния на триглицериды, показатели веса тела и показатели, связанные с метаболизмом глюкозы (они важны в плане развития сахарного диабета).

Кроме того, ученые сравнили кокосовое масло с пальмовым. Эти два масла часто ошибочно принимают за одно. Они разные: кокосовое представляет собой растительный жир из орехов кокосовой пальмы, а пальмовое получают из косточек плодов африканской масличной пальмы, его ещё называют пальмоядровым маслом. Кокосовое значительно тверже пальмового и даже сала. Кто его покупал, тот знает, что оно даже не режется ножом, надо колоть. Это связано с большим количеством насыщенных жиров. А в пальмовом масле таких жиров больше, чем в сале. Эти жиры считаются вредными, и именно из-за них повышается плохой холестерин. При сравнении двух тропических масел кокосовое оказалось более вредным.

Что делать?

«Кокосовое масло можно рассматривать как одно из самых вредных кулинарных масел, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечают исследователи. — Даже в сравнении с пальмовым маслом (это другое тропическое масло, которое тоже содержит большое количество насыщенных жиров) кокосовое масло повышало уровень ЛПНП».

Как после всего этого относиться к кокосовому маслу? Вердикт ученых, проводивших метаанализ, категоричен: «Замена кокосового масла на ненасыщенные (жидкие) растительные масла, особенно богатые полиненасыщенными жирами, будет полезна для здоровья. Мы полагаем, что результаты настоящего метаанализа можно использовать для разработки рекомендаций по питанию. В кулинарной практике кокосовое масло не следует использовать как обычное растительное масло, хотя применять его экономно для приготовления пищи можно».