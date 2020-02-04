Беларусбанк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карточек Visa

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в пресс-службе «Беларусбанка», чтобы совершить покупку, достаточно в меню часов Garmin нажать на иконку с кошельком, ввести пароль из 4 цифр и приложить часы к бесконтактному терминалу для совершения оплаты (пароль вводится при первом использовании после снятия часов; в случае если прошло более 24 часов с момента последней оплаты или при отключенном на часах датчике пульса).

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

Установить на мобильном устройстве приложение Garmin Connect из Play Market или App Store;

Привязать часы Garmin к смартфону в приложении Garmin Connect;

Добавить в кошелек приложения Garmin Connect карточку Visa «Беларусбанка», следуя экранным инструкциям;

Придумать пароль для использования.