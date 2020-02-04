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Беларусбанк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карточек Visa

04.02.2020 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусбанк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карточек Visa
Фото из открытых источников

Как сообщили в пресс-службе «Беларусбанка», чтобы совершить покупку, достаточно в меню часов Garmin нажать на иконку с кошельком, ввести пароль из 4 цифр и приложить часы к бесконтактному терминалу для совершения оплаты (пароль вводится при первом использовании после снятия часов; в случае если прошло более 24 часов с момента последней оплаты или при отключенном на часах датчике пульса).

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

  • Установить на мобильном устройстве приложение Garmin Connect из Play Market или App Store;
  • Привязать часы Garmin к смартфону в приложении Garmin Connect;
  • Добавить в кошелек приложения Garmin Connect карточку Visa «Беларусбанка», следуя экранным инструкциям;
  • Придумать пароль для использования. 

Беларусбанк запустил сервис Garmin Pay для владельцев карточек Visa
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Garmin Pay – платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью часов Garmin без использования платежной карточки или телефона.
 
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