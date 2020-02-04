Привет из прошлого: в России нашли новые машины за 5,5 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

В Москве у одного из дилеров журналисты нашли несколько новеньких Daewoo Matiz по цене от 349 тысяч рублей (около 5,5 тыс. долларов). Примечательно, что все эти «Матизы» выпущены в 2013—2015 годах. То есть в ожидании лучших времен простояли среди нераспроданных остатков от пяти до семи лет, пишет Motor1 .



Фото: ru. motor1.com

Как сообщает издание, еще несколько месяцев назад таких автомобилей на стоянке было не меньше двух десятков. На сегодняшний день «Матизов» осталось только семь. Остальные отправились развозить еду из ресторанов.



Фото: ru. motor1.com



Фото: ru. motor1.com

За годы, проведенные под открытым небом, Daewoo не покрылись ржавчиной (кроме глушителей и патрубков выпуска на паре машин). В любом случае на все авто дилер дает полноценную гарантию на 3 года с момента покупки или 100 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).



Фото: ru. motor1.com

Базовый Daewoo Matiz предлагается с 3-цилиндровым двигателем объемом 0,8 литра мощностью 51 л. с. Автомобиль оснащается обогревом заднего стекла, антибликовыми салонным и асферическим боковыми зеркалами, а также механическими стеклоподъемниками. Стоимость автомобиля — около 5,5 тыс. долларов. На 700 долларов дороже стоят «Матизы» с литровым двигателем на 62 «лошадки». В их оснащение входят кондиционер, усилитель руля и электрические стеклоподъемники.