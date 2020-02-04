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В центре Минска загорелась стройка, которую ведёт Dana Holdings
Источник материала: KYKY>
Вчера, 3 февраля, поздно вечером на номер 101 позвонили очевидцы,
На место вызова приехали спасатели: в отчете сказано, что «происходило открытое пламенное горение бытовки». Пожар потушили, но он успел повредить имущество и деревянную обшивку бытовки. Люди не пострадали. По первым данным, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Напомним, группа компаний Dana Holdings ведет тотальную застройку Минска. Благодаря ее владельцам – сербским олигархам братьям Каричам – в городе теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск-Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев». И, конечно, тем самым бизнес-центром «Капитал Палас» на Октябрьской площади, которым возмущены многие минчане.
Кстати, есть еще одна новость про Dana Holdings: власти
Фото обложки: Павел Садовский для realt.by.
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