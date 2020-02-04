В центре Минска загорелась стройка, которую ведёт Dana Holdings

Источник материала: KYKY

Вчера, 3 февраля, поздно вечером на номер 101 позвонили очевидцы, передает МЧС. Они рассказали, что по проспекту Независимости, 25 горит бытовка. Пожар случился на территории строительства бизнес-центра «Капитал Палас» – здания, которое возводит Dana Holdings.

На место вызова приехали спасатели: в отчете сказано, что «происходило открытое пламенное горение бытовки». Пожар потушили, но он успел повредить имущество и деревянную обшивку бытовки. Люди не пострадали. По первым данным, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, группа компаний Dana Holdings ведет тотальную застройку Минска. Благодаря ее владельцам – сербским олигархам братьям Каричам – в городе теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск-Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев». И, конечно, тем самым бизнес-центром «Капитал Палас» на Октябрьской площади, которым возмущены многие минчане.

Кстати, есть еще одна новость про Dana Holdings: власти утвердили инвестиционную программу развития Минска на 2020 год. А в ней сказано, что на «Минск-Мир» выделят почти 69 миллионов рублей. При том, что на строительство всех остальных домов в Минске предназначено около 81 миллиона рублей.

Фото обложки: Павел Садовский для realt.by.