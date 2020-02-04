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Последний аксель Гринькова. Каким был любимец публики, не доживший и до 30

04.02.2020 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Последний аксель Гринькова. Каким был любимец публики, не доживший и до 30
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, 1986 г. © / Яковлев / РИА Новости

4 февраля 1967 года родился фигурист Сергей Гриньков. Хотя даже в таком небольшом возрасте его наверняка уже звали бы по отчеству: Сергей Михайлович. Это был мужчина в расцвете сил, высокий, сильный, обаятельный, с его лица редко сходила улыбка. Говорят, учителя в школе даже ругались по этому поводу: «Почему ты всё время улыбаешься?» Гриньков просто любил жизнь, но судьба отмерила ему всего 28 лет.

— Мы познакомились, когда я служил в храме Андрея Первозванного на Ваганькове, — рассказывает протоиерей Николай Соколов. — Однажды, после очередной победы, Катя Гордеева и Сергей пришли ко мне. Объявили, что решили стать мужем и женой. И хотят, чтобы брак был церковным. Но оказалось, что Катюша некрещёная. Поэтому сначала я окрестил её, а уж потом состоялось венчание.

Последний аксель Гринькова. Каким был любимец публики, не доживший и до 30
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Самое важное торжество в семейной жизни было назначено на воскресный день 28 апреля 1991 года. Кате не было и 20, Сергею исполнилось 24. Они мечтали жить долго и счастливо, растить детей, нянчить внуков. Вместе состариться.

— Из храма мы поехали, по-моему, в ресторан «Прага», был накрыт хороший стол, — продолжает отец Николай. — С тех пор стали встречаться: бывая в Москве, ребята обязательно приходили ко мне, брали благословение. Cкоро произошло ещё одно радостное событие: у них родилась доченька. Мы снова увиделись, я крестил Дашеньку. А потом случилось то, что случилось... Сергей ушёл в расцвете сил. На пике творческой и спортивной карьеры.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выступают во Дворце спорта в Лужниках на Играх доброй воли, 1986 г. Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Сердечный приступ у Сергея случился в Лейк-Плэсиде во время тренировки на льду. Катя находилась рядом: они всегда были вместе. И действительно были счастливы. Только почему же так недолго? Со дня свадьбы прошло всего четыре года и семь месяцев.

— Отпевание происходило на ледовой арене ЦСКА. Такое в моей жизни было в первый и, наверное, в последний раз. На льду стояли и гроб, и хор. Теперь, бывая по разным поводам на Ваганьковском кладбище, я неизменно подхожу к могиле Сергея и вспоминаю, что был такой хороший человек. Чистый и светлый.

В 2001 году Екатерина Гордеева вышла замуж за фигуриста Илью Кулика. У Даши появилась сестрёнка Лиза. И все они по-прежнему живут в США. Взрослые часто говорят, что Даша похожа на отца. Когда его не стало, ей было всего три года. Её «воспоминания» о Сергее — это только фотографии, рассказы мамы. И пронзительная книга «Мой Сергей», которую Катя написала специально для Даши.

— Катюша осталась моей духовной дочерью, — говорит протоиерей Николай Соколов. — Когда она в Москве, мы встречаемся. Мне кажется, она по-прежнему любит Сергея. Да, теперь у неё другая семья. Но она ведь осталась вдовой в 24 года. С маленьким ребёнком на руках. Конечно, я благословил её на второй брак. А как иначе? Потом она бывала у меня и с Ильей, и с дочками. С Ильей я её уже не венчал. А за Серёжу продолжаю молиться. Он записан у меня в помяннике, в списке дорогих и близких людей. Так что наши отношения продолжаются.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, 1986 г. Фото: РИА Новости/ Яковлев
 
 
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Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, рассказал АиФ, как познакомился с олимпийским чемпионом, венчал его с Екатериной...
 
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