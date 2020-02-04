ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына

04.02.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Маленький мальчик был удивлен, когда увидел маму, вышедшую из ванной.  

По информации Daily Mail, 8-месячный ребенок испугался после того, как его мама вышла из ванной в очищающей маске для лица, которая была черного цвета.  

Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына

Забавный случай произошел в штате Джорджия и попал на видео.  

В ролике мама идет к своему мужу и сыну Габриэлю, которые отдыхают на диване. Как только малыш увидел лицо мамы,  то расплакался и уткнулся лицом в плечо отца. Мужчина улыбнулся и начал успокаивать сына.  

Мама попыталась успокоить мальчика, окликнула его, но когда он повернулся к ней, то снова расплакался.  

Любой маме это знакомо. Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына

Женщина опубликовала ролик в своих соцсетях. Пост она сопроводила комментарием: «Сын в ужасе, я не выигрываю награду мать года».  

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленький мальчик был удивлен, когда увидел маму, вышедшую из ванной.   По информации Daily Mail, 8-месячный ребенок испугался после того, как его мама вышла из ванной в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему стоит обратить внимание на шестой выпуск облигациий АЙГЕНИС ОП-6?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика