Пинчанка стала победителем первенства Беларуси по боксу

Источник материала: Пинский Вестник

Важную победу на республиканских соревнованиях одержала учащаяся отделения бокса СДЮШОР № 5 Дарья Лецко. Она стала победителем первенства Беларуси среди спортсменов 2002-2003 годов рождения, оставив в призерах представительниц Гомеля и Минска.

Боевая девчонка уверенно пополняет копилку наград и достижений пинчанок, вышедших на боксерский ринг. И здесь Даша держится на высоте! Так, в конце прошлого года первенствовала на Олимпийских днях молодежи Беларуси в весовой категории до 60 кг. Причем на соревнованиях она оказывается младше соперниц, однако выступает наравне с ними и результат показывает лучший.

Перспективная спортсменка входит в состав национальной команды по боксу. Следующим шагом после успеха на первенстве страны, станет участие в республиканском соревновании среди девушек и юношей, которое является национальным отборочным этапом предстоящего европейского чемпионата.

Несомненно, впереди у Дарьи Лецко еще немало стартов. С неизменной настойчивостью и целеустремленностью много времени отдает спорту. Отсюда и повышенные требования к подготовке, воспитанию бойцовских качеств. С ней занимается бригада тренеров отделения бокса во главе со старшим тренером Игорем Волосовичем.

Дарья Лецко включена в число особо отличившихся 12 пинских спортсменов, которым назначены специальные стипендии городского Совета депутатов, учрежденные для поддержки развития спорта на 2020 год.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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