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Почему стоит обратить внимание на шестой выпуск облигациий АЙГЕНИС ОП-6?
Источник материала: Myfin
Все средства, полученные от размещения
Дополнительная гарантия обеспечения
Все средства, полученные от размещения выпуска Айгенис-6, будут направлены на покупку еврооблигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь», международный код XS1904731129.
Мы гарантируем размещать на сайте
Счет депо для хранения еврооблигаций открыт в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (РФ)
Максимально доступная информация по данному выпуску
Все эмиссионные документы по выпуску (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация о выпуске) будут размещены на нашем сайте aigenis.by и в
Высокая ликвидность
Вы можете купить и продать облигации Айгенис-6 в любой день, выставив заявку в приложении AIGENIS Invest, а также другими способами. Мы гарантируем их ежедневный выкуп у всех желающих.
Рыночная цена выкупа
Цена на покупку и продажу облигаций Айгенис -6 привязана к рыночным котировкам на еврооблигации ОАО "Банк развития".
Для справки: на сегодняшний день рыночная котировка на покупку еврооблигаций ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» составляет 4,914% годовых. Айгенис-6 предлагается к продаже на бирже по 4,5% годовых. Доходность будет варьироваться и изменяться вслед за доходностью еврооблигаций ОАО «Банк Развития Республики Беларусь»
График выплат купонного дохода по облигациям:
Достойная альтернатива гособлигациям и банковским депозитам
Процентная ставка доходности по
Если Вы хотите выгодно инвестировать свои средства - еврооблигации Айгенис-6 именно то, что Вам нужно!
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Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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