Почему стоит обратить внимание на шестой выпуск облигациий АЙГЕНИС ОП-6?

Источник материала: Myfin

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Все средства, полученные от размещения выпуска Айгенис-6 , будут направлены на покупку еврооблигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь», международный код XS1904731129.

Облигации номинированы в долларах США, номинал 1 облигации = 1000 USD. При этом вы можете купить любое количество (от 1 шт.). Выплата процентного дохода производится в белорусских рублях по курсу НБРБ, а значит защищена от инфляционных рисков

Дополнительная гарантия обеспечения

Все средства, полученные от размещения выпуска Айгенис-6, будут направлены на покупку еврооблигаций ОАО «Банк развития Республики Беларусь», международный код XS1904731129.

Мы гарантируем размещать на сайте aigenis.by в течение всего срока обращения облигаций выписку по счету депо, которая подтверждает факт владения данными еврооблигациями.

Счет депо для хранения еврооблигаций открыт в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (РФ)

Максимально доступная информация по данному выпуску

Все эмиссионные документы по выпуску (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация о выпуске) будут размещены на нашем сайте aigenis.by и в мобильном приложении AIGENIS Invest

Высокая ликвидность

Вы можете купить и продать облигации Айгенис-6 в любой день, выставив заявку в приложении AIGENIS Invest, а также другими способами. Мы гарантируем их ежедневный выкуп у всех желающих.

Рыночная цена выкупа

Цена на покупку и продажу облигаций Айгенис -6 привязана к рыночным котировкам на еврооблигации ОАО "Банк развития".

Для справки: на сегодняшний день рыночная котировка на покупку еврооблигаций ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» составляет 4,914% годовых. Айгенис-6 предлагается к продаже на бирже по 4,5% годовых. Доходность будет варьироваться и изменяться вслед за доходностью еврооблигаций ОАО «Банк Развития Республики Беларусь»

График выплат купонного дохода по облигациям:

Выплаты производятся каждое 2-е мая и 2-го ноября ежегодно.

Дата погашения – совпадает с датой погашения еврооблигаций ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» - 02.05.2024

Достойная альтернатива гособлигациям и банковским депозитам

Процентная ставка доходности по выпуску Айгенис-6 на сегодняшний день составляет 4,5%, что значительно выше доходности по государственным облигациям ( для справки, доходность выпуску ВГДО 265 составляет 3,7% годовых)

Если Вы хотите выгодно инвестировать свои средства - еврооблигации Айгенис-6 именно то, что Вам нужно!

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