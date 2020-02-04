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Караник о жилье медикам: в первую очередь нужно обеспечить сотрудников межрайонных центров

04.02.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В регионах жильем будут обеспечивать в первую очередь сотрудников межрайонных центров, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Караник о жилье медикам: в первую очередь нужно обеспечить сотрудников межрайонных центров

Министр напомнил о поручении главы государства по активизации решения жилищного вопроса для медиков по всей стране. Имеется в виду и строительство малосемейных общежитий по типу тех, что были открыты в ноябре прошлого года в Боровлянах и представляют собой, по сути, одно-, двухкомнатные квартиры, где можно комфортно проживать семьей. Также это предоставление арендного жилья с понижающим коэффициентом оплаты, выделение пустующих квартир, которые исполкомы могут перевести в статус арендных. "Планы строительства жилья для медиков и других работников социальной сферы будут для всех областей. В первую очередь мы намерены им обеспечить сотрудников межрайонных центров, которые нуждаются в узких специалистах", - сказал Владимир Караник.

Для закрепления кадров не менее важно повышение заработной платы. Поставлена четкая задача - к 2025 году она должна составлять 150% от средней по экономике. Для этого сегодняшнюю зарплату надо удвоить.

Немаловажное направление - обеспечение медикам достойных условий труда и оснащение самым современным оборудованием. "Согласитесь, если врач работает на новой технике в отремонтированной больнице и получает удовольствие от своей работы, гораздо меньше шансов, что он куда-то уедет или уйдет из профессии", - отметил министр.

 
 
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  В регионах жильем будут обеспечивать в первую очередь сотрудников межрайонных центров, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью газете "СБ....
 
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