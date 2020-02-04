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В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза
Источник материала: Tut.by
В украинском учебнике «Всесвітня історія» («Всемирная история») за 10 класс
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Электронную версию учебника можно посмотреть в
Киану Ривза подставили в реальный снимок «Обед на небоскребе» («Lunch atop a Skyscraper»): фотограф Чарльз Эббетс
Фотожаба, попавшая в учебник — часть серии мемов про грустного Киану Ривза. В мае 2010 года актер
Итогом стали сотни фотожаб с грустным Ривзом на лавочке, одна из них — как раз на крыше Рокфеллеровского центра.
Ошибку авторов учебника заметили в соцсетях. Некоторые комментаторы иронично отметили, что, может быть, Ривз и правда был на Манхэттене в 1932 году. Это отсылка к другому мему про актера — про никогда не стареющего Киану Ривза.
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Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскрёбе Нью-Йорка.
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