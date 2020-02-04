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В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза

04.02.2020 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В украинском учебнике «Всесвітня історія» («Всемирная история») за 10 класс обнаружили Киану Ривза, которого можно увидеть на фото «Обед на небоскребе» 1932 года. Это фотожаба, которую, видимо, случайно поместили в учебник вместо реального снимка, пишет TJournal.


Автор учебника по всемирной истории — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Он делал учебники и для учеников других классов. В аннотации «Всемирной истории» указано, что издание рекомендовано министерством образования и науки Украины.

Электронную версию учебника можно посмотреть в свободном доступе — проверка TJ показала, что Киану Ривз действительно появляется на 58 странице в главе, посвященной США в период между Первой и Второй мировыми войнами.


Киану Ривза подставили в реальный снимок «Обед на небоскребе» («Lunch atop a Skyscraper»): фотограф Чарльз Эббетс снял перерыв рабочих, возводивших Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. В оригинале на балке сидят 11 человек.


Оригинал снимка

Фотожаба, попавшая в учебник — часть серии мемов про грустного Киану Ривза. В мае 2010 года актер сел на лавочку, чтобы в одиночестве съесть сэндвич. Там его и застал Рон Асадориан — фотограф, работавший в то время на таблоид Splash News. От папарацци снимок задумчивого Киану попал на 4chan и Reddit, а уже оттуда разошелся по всему интернету.

Итогом стали сотни фотожаб с грустным Ривзом на лавочке, одна из них — как раз на крыше Рокфеллеровского центра.


Ошибку авторов учебника заметили в соцсетях. Некоторые комментаторы иронично отметили, что, может быть, Ривз и правда был на Манхэттене в 1932 году. Это отсылка к другому мему про актера — про никогда не стареющего Киану Ривза.

 
 
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Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскрёбе Нью-Йорка.
 
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