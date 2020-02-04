Минчан приглашают массово целоваться в торговом центре

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в торговом центре Galleria Minsk пройдет необычный марафон. Каждой паре дадут час на поцелуй с фантазией.

9 февраля в 14.00 в торговом центре Galleria Minsk стартует целовательный марафон. Каждой паре дадут 60 минут — за это время надо проявить свою фантазию и показать жюри любой возможный способ поцелуя. К примеру, сесть в позу лотоса или на шпагат, собирать во время поцелуя кубик Рубика или вообще танцевать на пуантах. Главным критерием при выборе победителей станет не только длительность поцелуя, но и его креативность.

Победители получат в качестве приза 10-дневное путешествие на остров Джерба.

Организаторы планируют набрать 100 пар участников. Для этого всем желающим старше 18 лет нужно отправить заявку на kiss@markformelle.by и указать свое имя, фамилию, номер телефона, а также небольшой рассказ, почему в числе участников должны оказаться именно вы. Заявки принимают до 6 февраля.

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