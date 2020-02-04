ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан приглашают массово целоваться в торговом центре

04.02.2020 11:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в торговом центре Galleria Minsk пройдет необычный марафон. Каждой паре дадут час на поцелуй с фантазией.

9 февраля в 14.00 в торговом центре Galleria Minsk стартует целовательный марафон. Каждой паре дадут 60 минут — за это время надо проявить свою фантазию и показать жюри любой возможный способ поцелуя. К примеру, сесть в позу лотоса или на шпагат, собирать во время поцелуя кубик Рубика или вообще танцевать на пуантах. Главным критерием при выборе победителей станет не только длительность поцелуя, но и его креативность.

Победители получат в качестве приза 10-дневное путешествие на остров Джерба.

Организаторы планируют набрать 100 пар участников. Для этого всем желающим старше 18 лет нужно отправить заявку на kiss@markformelle.by и указать свое имя, фамилию, номер телефона, а также небольшой рассказ, почему в числе участников должны оказаться именно вы. Заявки принимают до 6 февраля.

Читайте также

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждой паре дадут час на поцелуй с фантазией.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте в ДТП пострадал школьник. Водитель поворачивал направо и сбил его на переходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика