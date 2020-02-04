Мужчина хотел разжечь газовый баллончик в бане, и внезапно оказался в больнице с ожогами

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 03.02.2020 по 06-00 04.02.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара (в г. Бресте и Кобринском районе). Травмирован на пожаре 1 человек, повреждена 1 единица техники.





03.02.2020 г., 17-30 (по заявлению). В Брестский ГОЧС поступило сообщение о пожаре в 5-этажном многоквартирном, жилом доме, в квартире, принадлежащей гр-ну 1968 г.р. Огнем поврежден диван. Причина пожара устанавливается.

03.02.2020 г., 18-36. В г. Бресте на ул. Тимирязева на территории ГПК произошел пожар в кирпичном гараже, принадлежащем гр-ну 1989 г.р. Огнем повреждены имущество в гараже, моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота и бампера автомобиля «Ford Galaxy», 1997 г.в., принадлежащего гр-ну 1991 г.р. Причина пожара устанавливается.

04.02.2020 г., 04-27. В Кобринский РОЧС из УЗ «Кобринская ЦРБ» поступило сообщение, о госпитализации с ожогами гр-на 1991 г.р. Ожоги получены при розжиге газового баллончика в бане по адресу: Кобринский р-н, д. Октябрь (находился в гостях). Огнем повреждена одежда на пострадавшем, строения и имущество не повреждены. Причина пожара устанавливается. Подразделения МЧС не вызывались.