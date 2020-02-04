Беларусь попала в тройку стран Европы с самым дешевым бензином

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По результатам исследования, в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане. На втором месте по дешевизне находится Россия.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Беларусь, четвертое - Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах. Как отмечают эксперты, в большинстве случаев причина в высоких налогах.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топливо схожа с бензином. Так, самое дешевое продается в Казахстане, а самый дорогой «дизель» в Швеции.



фото: Myfin.by

Самое доступное топливо

Согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 884 литров 95-го бензина.

Возглавил рейтинг Люксембург. Жители этого герцогства могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина: цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров: бензин в этой стране относительно дорогой, но и зарплаты очень высокие.

В первую пятерку рейтинга также входят Австрия, Ирландия и Великобритания (более 1,9 тыс. литров 95-го бензина в месяц).

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина: 311 литров на зарплату, что в 9 раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в 3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Аутсайдерами рейтинга также стали Болгария, Латвия, Беларусь (29-е место и 550 литров в месяц), Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.