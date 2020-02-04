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Лукашенко впервые объяснил, почему задержали директоров всех сахарных заводов страны

04.02.2020 11:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 4 февраля, Александр Лукашенко впервые прокомментировал аресты директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси. Его речь цитирует телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента:

«Такого в Беларуси еще не было. Они [главы сахарных заводов] создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому беларуских сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов». Со слов президента, в ближайшие дни КГБ сообщит широкой публике больше подробностей этого дела.

«Сахарное дело»: как развивались события

Напомним: в конце января в Беларуси чуть ли не магическим образом исчезли директора всех сахарных заводов Беларуси: они одновременно не вышли на работу. СМИ утверждали, что каждого из них задержали, а беларуские медиа придумали общее название этой истории – «сахарное дело». Почти неделю ни одно ведомство не высказывалось о ситуации, но первым довольно скупо молчание нарушил генпрокурор Александр Канюк: «То, что сейчас произошло, – это внешняя дебиторская задолженность, мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

А вообще, вся история берет начало 24 января: в тот день самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Пассажиров уверили, что причина якобы в технических неполадках, но очевидцы должили журналистам, что с рейса сняли шесть человек. Позже инсайдеры начали приводить имена арестованных: мол, это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николай Прудник. Вместе с ними якобы взяли Виктора Миронова (директор предприятия в Жабинке) и Дмитрия Егорова (руководит Скидельским комбинатом). Официально эта информация до сих пор (!) не подтвердилась.

TUT.by со ссылкой на источники говорил, что по состоянию на конец января 2020-го в рамках уголовного «сахарного дело» (о коррупции) силовики задержали не меньше 11 человек, и это не конец – число будет расти. Собеседники «Спутника» утверждали, что взять под стражу могли также граждан России и Литвы. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 2
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Сегодня, 4 февраля, Александр Лукашенко впервые прокомментировал аресты директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси. Его речь цитирует телеграм-канал «Пул...
 
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