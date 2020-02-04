|
Лукашенко впервые объяснил, почему задержали директоров всех сахарных заводов страны
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 4 февраля, Александр Лукашенко впервые прокомментировал аресты директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси. Его речь
«Такого в Беларуси еще не было. Они [главы сахарных заводов] создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому беларуских сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов». Со слов президента, в ближайшие дни КГБ сообщит широкой публике больше подробностей этого дела.
«Сахарное дело»: как развивались события
Напомним: в конце января в Беларуси чуть ли не магическим образом исчезли директора всех сахарных заводов Беларуси: они одновременно не вышли на работу. СМИ утверждали, что каждого из них задержали, а беларуские медиа придумали общее название этой истории – «сахарное дело». Почти неделю ни одно ведомство не высказывалось о ситуации, но первым довольно скупо
А вообще, вся история
TUT.by со ссылкой на источники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 4 февраля, Александр Лукашенко впервые прокомментировал аресты директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси. Его речь цитирует телеграм-канал «Пул...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)