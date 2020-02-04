Четыре случая интернет-мошенничества в Каменецком районе

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Будьте осторожными при общении в социальных сетях и интернет-мессенджерах и НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ реквизиты банковских платежных карт, коды доступа к карт-счетам и приложения, отвечающие за доступ к банковским реквизитам!

23 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Высокого, указав, что кто-то в «Одноклассниках» создал «клон» страницы ее знакомой и осуществил переписку с зая­вительницей. В сообщении говорилось, что «Беларусбанк» в честь своего юбилея начисляет держателям банковских платежных карт денежные средства. Высоковчанка предоставила реквизиты банковской платежной карты и коды доступа к активации приложения по доступу к карт-счету и… лишилась денег, что лежали на этом самом карт-счете. По данному факту материалы переданы в райотдел Следственного комитета, где возбуждено уголовное дело по приз­накам преступления, пре­дусмотренного ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь.

В тот же день в Каменецкий РОВД обратилась другая высоковчанка, сообщив, что в течение декабря с ее карт-счета пропадают денежные средства (более 1000 рублей). Было установлено, что к данному факту причастен 10-летний внук заявительницы. Мальчик в отсутст­вие бабушки завладел реквизитами банковской платежной карты, осущест­вил их активацию через мобильное приложение «Play Market» и в дальнейшем приобретал виртуальные бонусы на игровой платформе, передавал их одноклассникам. По результатам проверки несовершеннолетний пос­тавлен на учет в ИДН Каменецкого РОВД.

24 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Беловежского и рассказала, что на сайте «kufar.by» обнаружила объявление о продаже игрушки за 100 рублей. В ходе переписки с пользователем, разместившим объявление, потерпевшая договорилась об оплате суммы стоимости игрушки посредством перевода на банковскую платежную карту, данные которой бы­ли предоставлены неус­тановленным лицом. Через инфокиоск ОАО «АСБ «Беларусбанк» заявительница перевела 100 рублей на указанную банковскую платежную карту. В дальнейшем неустановленное лицо переписку с заявительницей прекратило, объявление о продаже игрушки было удалено, аккаунт лица, разместившего объявление, также был удален. Установлено, что денежные средства бы­ли переведены на банковскую карту банка России, получено дополнительная информация о мошеннических действиях лица, разместившего объявление, в отношении иных граждан Беларуси. Материалы переданы в Каменецкий РОСК для да­чи правовой оценки по наличию в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.209 УК Республики Беларусь – «Мошенничество».

29 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Каменца и сообщила, что неустановленное лицо (в неустановленном месте и неустановленное время) создало «клон» ее профиля в «Одноклассниках» и от ее имени рассылало сообщения ее знакомым с просьбой предоставления реквизитов банковских платежных карт. В связи с тем, что ли­ца, с которыми велась переписка, осознали, что переписка ведется не от имени их знакомой, то обман со стороны неустановленного лица не удался, ущерб причинен не был и денежные средства с карт-счетов граждан не похищены.

Андрей БАРДОНОВ,

старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска Каменецкого РОВД, майор милиции.



