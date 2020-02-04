ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре случая интернет-мошенничества в Каменецком районе

04.02.2020 11:25 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Будьте осторожными при общении в социальных сетях и интернет-мессенджерах и НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ реквизиты банковских платежных карт, коды доступа к карт-счетам и приложения, отвечающие за доступ к банковским реквизитам!

23 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Высокого, указав, что кто-то в «Одноклассниках» создал «клон» страницы ее знакомой и осуществил переписку с зая­вительницей. В сообщении говорилось, что «Беларусбанк» в честь своего юбилея начисляет держателям банковских платежных карт денежные средства. Высоковчанка предоставила реквизиты банковской платежной карты и коды доступа к активации приложения по доступу к карт-счету и… лишилась денег, что лежали на этом самом карт-счете. По данному факту материалы переданы в райотдел Следственного комитета, где возбуждено уголовное дело по приз­накам преступления, пре­дусмотренного ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь.

В тот же день в Каменецкий РОВД обратилась другая высоковчанка, сообщив, что в течение декабря с ее карт-счета пропадают денежные средства (более 1000 рублей). Было установлено, что к данному факту причастен 10-летний внук заявительницы. Мальчик в отсутст­вие бабушки завладел реквизитами банковской платежной карты, осущест­вил их активацию через мобильное приложение «Play Market» и в дальнейшем приобретал виртуальные бонусы на игровой платформе, передавал их одноклассникам. По результатам проверки несовершеннолетний пос­тавлен на учет в ИДН Каменецкого РОВД.

24 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Беловежского и рассказала, что на сайте «kufar.by» обнаружила объявление о продаже игрушки за 100 рублей. В ходе переписки с пользователем, разместившим объявление, потерпевшая договорилась об оплате суммы стоимости игрушки посредством перевода на банковскую платежную карту, данные которой бы­ли предоставлены неус­тановленным лицом. Через инфокиоск ОАО «АСБ «Беларусбанк» заявительница перевела 100 рублей на указанную банковскую платежную карту. В дальнейшем неустановленное лицо переписку с заявительницей прекратило, объявление о продаже игрушки было удалено, аккаунт лица, разместившего объявление, также был удален. Установлено, что денежные средства бы­ли переведены на банковскую карту банка России, получено дополнительная информация о мошеннических действиях лица, разместившего объявление, в отношении иных граждан Беларуси. Материалы переданы в Каменецкий РОСК для да­чи правовой оценки по наличию в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.209 УК Республики Беларусь – «Мошенничество».

29 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Каменца и сообщила, что неустановленное лицо (в неустановленном месте и неустановленное время) создало «клон» ее профиля в «Одноклассниках» и от ее имени рассылало сообщения ее знакомым с просьбой предоставления реквизитов банковских платежных карт. В связи с тем, что ли­ца, с которыми велась переписка, осознали, что переписка ведется не от имени их знакомой, то обман со стороны неустановленного лица не удался, ущерб причинен не был и денежные средства с карт-счетов граждан не похищены.

Андрей БАРДОНОВ,
старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска Каменецкого РОВД, майор милиции.

Четыре случая интернет-мошенничества в Каменецком районе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будьте осторожными при общении в социальных сетях и интернет-мессенджерах и НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ реквизиты банковских платежных Сообщение Четыре случая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Особенности гостеприимства. Как Сталин выиграл Ялтинскую конференцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика