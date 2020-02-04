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Четыре случая интернет-мошенничества в Каменецком районе
04.02.2020 11:25 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Будьте осторожными при общении в социальных сетях и интернет-мессенджерах и НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ реквизиты банковских платежных карт, коды доступа к карт-счетам и приложения, отвечающие за доступ к банковским реквизитам!
23 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Высокого, указав, что кто-то в «Одноклассниках» создал «клон» страницы ее знакомой и осуществил переписку с заявительницей. В сообщении говорилось, что «Беларусбанк» в честь своего юбилея начисляет держателям банковских платежных карт денежные средства. Высоковчанка предоставила реквизиты банковской платежной карты и коды доступа к активации приложения по доступу к карт-счету и… лишилась денег, что лежали на этом самом карт-счете. По данному факту материалы переданы в райотдел Следственного комитета, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь.
В тот же день в Каменецкий РОВД обратилась другая высоковчанка, сообщив, что в течение декабря с ее карт-счета пропадают денежные средства (более 1000 рублей). Было установлено, что к данному факту причастен 10-летний внук заявительницы. Мальчик в отсутствие бабушки завладел реквизитами банковской платежной карты, осуществил их активацию через мобильное приложение «Play Market» и в дальнейшем приобретал виртуальные бонусы на игровой платформе, передавал их одноклассникам. По результатам проверки несовершеннолетний поставлен на учет в ИДН Каменецкого РОВД.
24 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Беловежского и рассказала, что на сайте «kufar.by» обнаружила объявление о продаже игрушки за 100 рублей. В ходе переписки с пользователем, разместившим объявление, потерпевшая договорилась об оплате суммы стоимости игрушки посредством перевода на банковскую платежную карту, данные которой были предоставлены неустановленным лицом. Через инфокиоск ОАО «АСБ «Беларусбанк» заявительница перевела 100 рублей на указанную банковскую платежную карту. В дальнейшем неустановленное лицо переписку с заявительницей прекратило, объявление о продаже игрушки было удалено, аккаунт лица, разместившего объявление, также был удален. Установлено, что денежные средства были переведены на банковскую карту банка России, получено дополнительная информация о мошеннических действиях лица, разместившего объявление, в отношении иных граждан Беларуси. Материалы переданы в Каменецкий РОСК для дачи правовой оценки по наличию в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст.209 УК Республики Беларусь – «Мошенничество».
29 декабря в Каменецкий РОВД обратилась жительница Каменца и сообщила, что неустановленное лицо (в неустановленном месте и неустановленное время) создало «клон» ее профиля в «Одноклассниках» и от ее имени рассылало сообщения ее знакомым с просьбой предоставления реквизитов банковских платежных карт. В связи с тем, что лица, с которыми велась переписка, осознали, что переписка ведется не от имени их знакомой, то обман со стороны неустановленного лица не удался, ущерб причинен не был и денежные средства с карт-счетов граждан не похищены.
Андрей БАРДОНОВ,
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Будьте осторожными при общении в социальных сетях и интернет-мессенджерах и НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ реквизиты банковских платежных Сообщение Четыре случая...
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