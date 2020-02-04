Пакетик или лист? Как купить качественный чай

Рассказывает главный эксперт Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов.
Какие виды чая существуют
Самой популярной считается классификация чая по способу обработки – ферментации, вялению, сушке и скручиванию. Именно исходя из неё потребитель выбирает тот или иной напиток, ведь процесс обработки влияет на цвет готового продукта. По сути, любой вид чая можно приготовить из одних и тех же чайных листьев.
К этому можно добавить ещё и тип чайного листа. От него будет зависеть насыщенность вкуса и аромата, а значит, и качество чая в целом. Тип чайного листа бывает: высокогорный цельнолистовой чай (самый качественный), среднесортный и низкосортный.
Каким должен быть качественный листовой чай
Первое, на что нужно обратить внимание, – однородность. Чаинки должны быть примерно одной величины.
Второе – отсутствие посторонних веществ. Например, мелких кусочков дерева, фанеры, бумаги и пр.
Третье – скрученность чаинок. Чем они сильнее скручены, тем лучше проходила ферментация, а значит, продукт качественнее. В идеале – длинные тонкие кручёные чаинки.
Четвёртое – степень сухости или уровень влажности. Оптимально – 3–6%. Чем больше влаги, тем хуже качество чая. При влажности в 15–20% чай начнёт плесневеть и даже может стать ядовитым. Информация о влажности должна быть прописана на этикетке.
Пятое – свежесть. Лучше, если чай будет из 1–5-месячных листиков. Чая, который может храниться год, лучше избегать. Такой быстрее остальных может потерять свой запах и вкус.
Шестое – упаковка. Чай, расфасованный в пакеты из полиэтилена, быстро лишается своего запаха и вкуса. Поэтому лучше покупать тот, что хранится в бумаге. При этом срок годности у него не должен превышать 6 месяцев.
Что лучше: пакетированный или листовой?
Отличие пакетированного чая от листового лишь в том, что его листья измельчены. И тот и другой могут быть сделаны из одного и того же чайного листа. Один лист измельчается на кусочки разного размера, потом их отделяют, чтобы отдать на разные продукты. Из-за измельчения напиток из пакетика быстрее становится ароматнее и насыщеннее, чем листовой, так как его действие рассчитано всего на 200 мл воды.
Чем отличаются разные виды чая
|
|
Зелёный чай
|
Чёрный чай
|
Белый чай
|
Жёлтый чай
|
Чай улун (красный чай, оолонг)
|
Полезные вещества
|
Витамины, минеральные вещества, аминокислоты, органические соединения
|
Витамины, аминокислоты, эфирные масла, дубильные вещества, алкалоиды
|
Витамины B, A, PP, C, минеральные вещества, аминокислоты.
Самый полезный
|
Микроэлементы, витамины, эфирные масла
|
Антиоксиданты, минеральные вещества, витамины,
полифенольные соединения, эфирные масла
|
Цвет
|
Неяркий,
|
Оранжевый
|
Бледный, желтоватый,
|
От янтарно-жёлтого до красно-коричневого
|
От бледно-нефритового
|
Аромат
|
С нотками жасмина
|
Смолистый,
|
Цветочный, медовый
|
Цветочный
|
Цветочный
|
Вкус
|
Насыщенный, терпкий, в чаях хороших сортов – сладковатый
|
Терпкий, насыщенный, без горечи,
|
Мягкий, нежный, с цветочными,
|
Деликатный, многообразный и изменчивый
|
Острый, пряный, с персиковым привкусом
|
Обработка сырья
|
Сушат сразу после сбора
|
Окисляется в течение 2 недель – 1 месяца
|
Завяливание на бамбуковых плетёнках,
|
Чайные листья подвяливают на солнце, затем пропаривают, просушивают
|
Завяливание на солнце
|
Время завари-
|
3–7 минут
|
2–7 минут
|
5–7 минут
|
До 4–5 минут
|
От 1 до 5 минут, в зависимости от степени ферментации
|
Форма
|
Скручен вдоль оси, поперёк оси
|
Крупнолистовой чай,
|
Может быть как из чайных почек, так
|
Чайные почки, которые
|
Листовой чай
|
Происхож-
|
Япония, Китай
|
Индия, остров Цейлон, Кения, Китай, Непал
|
Провинция Фуцзянь (Китай), Тайвань,
|
Провинция
|
Китай (провинции Фуцзянь, Юннань), Тайвань (Формоза)