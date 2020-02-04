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Пакетик или лист? Как купить качественный чай

04.02.2020 10:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пакетик или лист? Как купить качественный чай
shutterstock.com

Пакетик или лист? Как купить качественный чайРассказывает главный эксперт Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов.

Какие виды чая существуют

Самой популярной считается классификация чая по способу обработки – ферментации, вялению, сушке и скручиванию. Именно исходя из неё потребитель выбирает тот или иной напиток, ведь процесс обработки влияет на цвет готового продукта. По сути, любой вид чая можно приготовить из одних и тех же чайных листьев.

К этому можно добавить ещё и тип чайного листа. От него будет зависеть насыщенность вкуса и аромата, а значит, и качество чая в целом. Тип чайного листа бывает: высокогорный цельнолистовой чай (самый качественный), среднесортный и низкосортный.

Каким должен быть качественный листовой чай

Первое, на что нужно обратить внимание, – однородность. Чаинки должны быть примерно одной величины.

Второе – отсутствие посторонних веществ. Например, мелких кусочков дерева, фанеры, бумаги и пр.

Третье – скрученность чаинок. Чем они сильнее скручены, тем лучше проходила ферментация, а значит, продукт качественнее. В идеале – длинные тонкие кручёные чаинки.

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Четвёртое – степень сухости или уровень влажности. Оптимально – 3–6%. Чем больше влаги, тем хуже качество чая. При влажности в 15–20% чай нач­нёт плесневеть и даже может стать ядовитым. Информация о влажности должна быть прописана на этикетке.

Пятое – свежесть. Лучше, если чай будет из 1–5-месячных листиков. Чая, который может храниться год, лучше избегать. Такой быстрее остальных может потерять свой запах и вкус.

Шестое – упаковка. Чай, расфасованный в пакеты из полиэтилена, быстро лишается своего запаха и вкуса. Поэтому лучше покупать тот, что хранится в бумаге. При этом срок годности у него не должен превышать 6 месяцев.


Пакетик или лист? Как купить качественный чай
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Что лучше: пакетированный или листовой?

Отличие пакетированного чая от листового лишь в том, что его листья измельчены. И тот и другой могут быть сделаны из одного и того же чайного листа. Один лист измельчается на кусочки разного размера, потом их отделяют, чтобы отдать на разные продукты. Из-за измельчения напиток из пакетика быстрее становится ароматнее и насыщеннее, чем листовой, так как его действие рассчитано всего на 200 мл воды.

Чем отличаются разные виды чая

 

Зелёный чай

Чёрный чай

Белый чай

Жёлтый чай

Чай улун (красный чай, оолонг)

Полезные вещества

Витамины, минеральные вещества, аминокислоты, органические соединения

Витамины, аминокислоты, эфирные масла, дубильные вещества, алкалоиды

Витамины B, A, PP, C, минеральные вещества, аминокислоты.

Самый полезный

Микроэлементы, витамины, эфирные масла

Антиоксиданты, минеральные вещества, витамины,

полифенольные соединения, эфирные масла

Цвет
напитка

Неяркий,
от желтоватого до зеленоватого цвета

Оранжевый
или красный

Бледный, желтоватый,
желтовато-зеленоватый

От янтарно-жёлтого до красно-коричневого

От бледно-нефритового
до тёмно-красного

Аромат

С нотками жасмина

Смолистый,
бальзамический

Цветочный, медовый

Цветочный

Цветочный

Вкус

Насыщенный, терпкий, в чаях хороших сортов – сладковатый

Терпкий, насыщенный, без горечи,
может быть сладким

Мягкий, нежный, с цветочными,
травяными, дынными нотками
и сладковатым послевкусием

Деликатный, многообразный и изменчивый

Острый, пряный, с персиковым привкусом

Обработка сырья

Сушат сразу после сбора

Окисляется в течение 2 недель – 1 месяца

Завяливание на бамбуковых плетёнках,
затем сушка на огне или солнце.
Листья либо не скручивают вовсе,
либо делают это вручную

Чайные листья подвяливают на солнце, затем пропаривают, просушивают

Завяливание на солнце
на бамбуковых плетёнках,
скручивание, ферментация,
поджаривание, вторичное
скручивание, сушка

Время завари-
вания

3–7 минут

2–7 минут

5–7 минут

До 4–5 минут

От 1 до 5 минут, в зависимости от степени ферментации

Форма
выпуска

Скручен вдоль оси, поперёк оси
(в виде шариков)
либо сплющен

Крупнолистовой чай,
гранулированный, дроблёный, порошковый (пакетированный)

Может быть как из чайных почек, так
и из чайных почек с добавлением небольшого
количества чайного листа и исключительно из только что раскрывшихся чайных листьев

Чайные почки, которые
«танцуют» после заваривания

Листовой чай

Происхож-
дение

Япония, Китай

Индия, остров Цейлон, Кения, Китай, Непал

Провинция Фуцзянь (Китай), Тайвань,
Шри-Ланка

Провинция
Фуцзянь (Китай)

Китай (провинции Фуцзянь, Юннань), Тайвань (Формоза)
 
 
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