Пакетик или лист? Как купить качественный чай

Источник материала: Аргументы и факты

Рассказывает главный эксперт Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов.

Какие виды чая существуют

Самой популярной считается классификация чая по способу обработки – ферментации, вялению, сушке и скручиванию. Именно исходя из неё потребитель выбирает тот или иной напиток, ведь процесс обработки влияет на цвет готового продукта. По сути, любой вид чая можно приготовить из одних и тех же чайных листьев.

К этому можно добавить ещё и тип чайного листа. От него будет зависеть насыщенность вкуса и аромата, а значит, и качество чая в целом. Тип чайного листа бывает: высокогорный цельнолистовой чай (самый качественный), среднесортный и низкосортный.

Каким должен быть качественный листовой чай

Первое, на что нужно обратить внимание, – однородность. Чаинки должны быть примерно одной величины.

Второе – отсутствие посторонних веществ. Например, мелких кусочков дерева, фанеры, бумаги и пр.

Третье – скрученность чаинок. Чем они сильнее скручены, тем лучше проходила ферментация, а значит, продукт качественнее. В идеале – длинные тонкие кручёные чаинки.

Четвёртое – степень сухости или уровень влажности. Оптимально – 3–6%. Чем больше влаги, тем хуже качество чая. При влажности в 15–20% чай нач­нёт плесневеть и даже может стать ядовитым. Информация о влажности должна быть прописана на этикетке.

Пятое – свежесть. Лучше, если чай будет из 1–5-месячных листиков. Чая, который может храниться год, лучше избегать. Такой быстрее остальных может потерять свой запах и вкус.

Шестое – упаковка. Чай, расфасованный в пакеты из полиэтилена, быстро лишается своего запаха и вкуса. Поэтому лучше покупать тот, что хранится в бумаге. При этом срок годности у него не должен превышать 6 месяцев.





Нажмите для увеличения

Что лучше: пакетированный или листовой?

Отличие пакетированного чая от листового лишь в том, что его листья измельчены. И тот и другой могут быть сделаны из одного и того же чайного листа. Один лист измельчается на кусочки разного размера, потом их отделяют, чтобы отдать на разные продукты. Из-за измельчения напиток из пакетика быстрее становится ароматнее и насыщеннее, чем листовой, так как его действие рассчитано всего на 200 мл воды.

Чем отличаются разные виды чая