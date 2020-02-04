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Японский премьер опроверг слухи о возможной отмене Олимпиады из-за коронавируса

04.02.2020 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Япониии Синдзо Абэ опроверг слухи о том, что летняя Олимпиада-2020 (Токио) может быть отменена из-за коронавируса. Глава правительства пообещал предпринять меры в связи с угрозой новой инфекции.

Японский премьер опроверг слухи о возможной отмене Олимпиады из-за коронавируса
Власти Японии работают в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом и Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, что Олимпиада-2020 должна начаться 24 июля. Япония при этом уже зафиксировала 20 случаев заражения новым вирусом.
 
 
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Премьер-министр Япониии Синдзо Абэ опроверг слухи о том, что летняя Олимпиада-2020 (Токио) может быть отменена из-за коронавируса. Глава правительства пообещал...
 
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