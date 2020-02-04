Фотошпионы раскрыли внешность нового KIA Sorento за две недели до премьеры

Источник материала: Tut.by

В Сети появилась новая порция шпионских снимков четвертого поколения кроссовера KIA Sorento — в этот раз машину удалось поймать без какого-либо камуфляжа!





Будущий «паркетник» был снят на дорогах общего пользования в Калифорнии, вероятнее всего, во время фирменной фотосессии. Причем шпионам удалось сделать фотографии с разных ракурсов — на них видно, что будущая машина сильно отличается от предшественника, хотя сходство с ним все же можно усмотреть в некоторых деталях (например, в форме задних стоек). Передняя и задняя часть кузова полностью новые, в глаза также бросаются угловатая передняя светодиодная оптика и вертикальные секции задних фонарей.





Что новый Sorento скрывает под капотом, пока доподлинно неизвестно. Ожидается, что набор силовых агрегатов в зависимости от рынка будет включать бензиновую атмосферную «четверку» объемом 2,5 л, двух- и 2,5-литровые турбомоторы, а также пару турбодизелей объемом 2 л и 2,2 л. Кроме того, в гамме появятся две гибридные версии, одна из которых с возможностью подзарядки от внешнего источника.





Ждать всех подробностей о новом Sorento осталось недолго — в Корее премьера кроссовера запланирована на 17 февраля.