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Лукашенко и Путин встретятся в конце недели

04.02.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в конце недели. Об этом журналистам сообщил президент Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко и Путин встретятся в конце недели

Фото: Reuters

Где она состоится и прочие подробности не приводятся.

Напомним, в конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них договориться.

Ранее, 24 января, во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко рассказал о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.

Битва за цены на нефть

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.

Также о возможности обеспечить Беларусь нефтью «на 100%» во время своего визита в Минск заявил госсекретарь США Майк Помпео.

 
Теги: Минск
 
 
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  Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в конце недели. Об этом журналистам сообщил президент Беларуси, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Фото: Reuters Где...
 
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