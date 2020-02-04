В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину без сознания

Источник материала: Tut.by

В Мостах милиционеры достали из загоревшегося автомобиля мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ночью 2 февраля в милицию поступило сообщение о возгорании автомобиля. Первыми на место происшествия приехала группа задержания Департамента охраны МВД. Милиционеры увидели, что из-под капота Honda идет густой дым, а в салоне на переднем пассажирском сиденье находится мужчина. Так как двери авто были заблокированы, а человек находился в беcсознательном состоянии, сотрудники милиции решили разбить стекло.

Милиционеры вытащили мужчину из иномарки и отнесли на безопасное расстояние, где оказали первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает — после оказания медпомощи пострадавшего отвезли домой.