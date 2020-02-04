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В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину без сознания

04.02.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мостах милиционеры достали из загоревшегося автомобиля мужчину. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ночью 2 февраля в милицию поступило сообщение о возгорании автомобиля. Первыми на место происшествия приехала группа задержания Департамента охраны МВД. Милиционеры увидели, что из-под капота Honda идет густой дым, а в салоне на переднем пассажирском сиденье находится мужчина. Так как двери авто были заблокированы, а человек находился в беcсознательном состоянии, сотрудники милиции решили разбить стекло.

Милиционеры вытащили мужчину из иномарки и отнесли на безопасное расстояние, где оказали первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает — после оказания медпомощи пострадавшего отвезли домой.

 
 
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Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает - после оказания медпомощи его отвезли домой.
 
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В Мостах милиционеры спасли из горящей машины мужчину
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