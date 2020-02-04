Правосудие доступно каждому

Источник материала: Кобринский вестник



Коллектив суда Кобринского района

Человеку свойственно ошибаться, и наше видение ситуации не всегда соответствует тому, что о ней говорит закон. Поэтому, если нарушены наши права и законные интересы, мы идем в суд, ведь именно правосудие занимает важнейшее место в правовом государстве. В январе 2020 года суд Кобринского района отметил 80-летие.





История суда берет свое начало в далеком 1940 году, когда на основании постановления исполнительного комитета Брестской области был образован Кобринский судебный участок народных судов. Он разместился в доме №103 по улице Советской (ранее – Брестской), где сегодня располагается Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения. Здание имеет богатую историю – построенное в 1905 году помещиком Ганом, оно одно из немногих уцелело в огне военного лихолетия. И лишь 18 августа 2000 года суд Кобринского района переехал в новое здание по улице Интернациональной, 28, где располагается по сей день.

Первым судьей был назначен Иосиф Энтин. Через год судебный участок был реорганизован в Народный суд Кобринского района управления народного комиссариата юстиции БССР при Брестском областном Совете депутатов трудящихся. Новым этапом становления судебной системы Республики Беларусь является начало 90-х годов, когда наша страна получила независимость, а перед судебной системой были поставлены новые цели и задачи. Основным актом, который определил построение судебной системы на новых принципах, стала Конституция Республики Беларусь.

На сегодняшний день судом Кобринского района, в состав которого входят 6 судей, рассматриваются различные категории дел.

– Так, в 2019 году судом рассмотрено 265 уголовных и 1528 гражданских дел, 3316 дел об административных правонарушениях, а также более 1 тысячи представлений и материалов – рассказывает председатель суда Вадим Зданович. Среди гражданских дел по сравнению с 2018 годом несколько выросло количество дел о взыскании алиментов (с 219 до 239), о расторжении брака (с 258 до 275). Значительно больше стало жилищных споров, в частности о выселении из жилого помещения, взыскании задолженности за пользование жилым помещением и подобных – 241 дело против 181 дела в 2018 году. Количество рассмотренных уголовных дел, напротив, несколько снизилось (с 295 до 265), в том числе дел о преступлениях против собственности (кражи, грабежи, разбои, мошенничество и т.д.) – 90 дел против 103 дел в 2018 году. Выросло количество дел о преступлениях против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних (42 дела против 25 в 2018 году).

Как отмечает Вадим Святославович, зачастую сами потерпевшие создают условия для совершения в отношении них противоправных действий, когда по своей невнимательности, легкомыслию и небрежности, к примеру, идут на поводу у мошенников, или когда оставляют без присмотра свое имущество, которое становится легкой добычей воров, либо, желая заработать «быстрые деньги», дают согласие на регистрацию в своем жилище чужих людей, а в последующем уже без их согласия в полной мере не могут распоряжаться своей недвижимостью, поэтому вынуждены обращаться в суд об их выселении. Не теряют актуальности проблемы необдуманных займов и невыплаченных кредитов, вопросы, связанные с защитой прав потребителей, межсоседские и межсемейные бытовые конфликты.

По-прежнему особое беспокойство вызывает значительное количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, за что за минувший год было осуждено 27 лиц – для Кобрина это серьезная цифра, которая не изменилась по сравнению с 2018 годом.

Стать судьей – задача не из простых. Высшее юридическое образование, опыт работы по юридической специальности, безупречная репутация – вот только некоторые из критериев, которые предъявляются к кандидатам при отборе на эту ответственную должность. Специфика профессии требует и исключительной работоспособности. Простой подсчет за минувший год показывает, что среднемесячная нагрузка на судью составляла 115 рассмотренных дел, представлений и материалов. По этому показателю суд Кобринского района занимает 2 место среди районных судов Брестской области. Несмотря на столь значительную нагрузку права на ошибку у судьи нет, ведь за каждым судебным процессом чьи-то судьбы.

Богиня правосудия Фемида не зря изображается с завязанными глазами. После того как мера и справедливость будут беспристрастно взвешены на весах, виновного обязательно ждет меч правосудия. Он обоюдоострый – закон не только карает, но и предупреждает. Поэтому миссия судьи – не осудить во что бы то ни стало, а обеспечить верховенство правосудия, справедливости и закона.



Приговор оглашает судья Алла Богнат

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото из архива суда Кобринского района.