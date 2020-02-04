Российский военный самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя. На нем прилетят и беларусы









ТАСС . В самолете, уточнили в министерстве, находятся военные медики и вирусологи Минобороны РФ со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами, передает





По всей видимости, именно этим самолетом будут эвакуированы и 10 беларусов, которые связались с посольством и пожедади выехать из Китая.

БелТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. "Минздрав Беларуси взаимодействует с российскими коллегами по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в РФ из Китая. Всех 10 человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, эвакуируют самолетом России, они будут находиться в карантине в соседней стране. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после прохождения карантина будут возвращены на родину", - сообщилапресс-секретарь Минздрава





В Беларуси на сегодня коронавирус не зарегистрирован. Всего по этому поводу были обследованы более 300 человек.