Академия МВД приглашает в гости абитуриентов

Источник материала: Новости Дзержинска

День открытых дверей пройдет 8 февраля в ведущем милицейском вузе страны.

Это настоящий праздник для будущих абитуриентов, их родителей и педагогов. Посещение милицейской альма-матер обещает быть не только информативным, но и очень увлекательным.

В программе дня открытых дверей - пункты показа различных правоохранительных подразделений. Здесь расскажут о работе следователя, эксперта-криминалиста, оперативника, участкового инспектора и сотрудника ГАИ. Спортивные команды покажут приемы рукопашного боя. Гостей ждет полевая кухня с ароматной горячей кашей и крепким чаем.

Академия МВД подробно познакомит с особенностями обучения на факультетах в дневной и заочной форме. Напомним, подготовка курсантов ведется по специализациям «оперативно-разыскная деятельность», «административно-правовая деятельность», «уголовно-исполнительная деятельность» и «судебно-прокурорско-следственная деятельность» специальности «Правоведение», а также по специальностям «Экономическое право» и «Судебные криминалистические экспертизы».

Кафедры представят экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. Пройдут экскурсии с посещением стрелкового тира, спортивного зала и общежития факультета милиции. В стенах академии можно сделать море фотоснимков себе на память.

Руководство вуза, представители приемной комиссии и курсанты расскажут абитуриентам о поступлении в академию, медицинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Не стесняйтесь задавать вопросы!

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 6 (Академия МВД). Дата проведения: 8 февраля, суббота. Начало в 10:00.