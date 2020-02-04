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Банк ответил «Минсктрансу», почему не стоит отказываться от оплаты проезда бесконтактными картами

04.02.2020 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске намерены отменить оплату проезда бесконтактными банковскими картами в трамваях, заявляли ранее в"Минсктрансе". Напомним, такой способ оплаты тестировали на трамвайном маршруте № 6 и планировали расширить его на весь наземный транспорт. В БПС-Сбербанке, который выступает банком-эквайером при оплате проезда бесконтактными картами, прокомментировали ситуацию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В «Минсктрансе» 3 февраля сообщили, что уведомили банк, что расторгают с ними договор по эксплуатации системы по оплате проезда бесконтактными банковскими картами в трамваях по маршруту № 6. Точная дата, с которой намерены это сделать, не сообщалась.

В БПС-Сбербанке прокомментировали ситуацию.

«На фоне постоянного роста интереса к сервису бесконтактной оплаты, когда только в декабре с его помощью было совершено на 47% больше разовых расчетов в трамвае в сравнении с ноябрем, заявления ответственных лиц Минсктранса звучат необоснованно. Тем более, что аналогичные проекты с Минским метрополитеном и Белорусской железной дорогой оказались крайне успешными для всех сторон — как перевозчиков, так и пассажиров, отмечают в банке. — Нужно отметить, что конкретных фактов, подтверждающих потери транзакций в рамках опытной эксплуатации, от Минсктранса не поступало. Банк будет и впредь продолжать добросовестно выполнять все договорные обязательства в рамках проекта».

При этом в банке заявляют, что готовы к вводу бесконтактной оплаты проезда во всем наземном транспорте Минска.

«Принимая во внимание многочисленные обращения и благодарности жителей города, БПС-Сбербанк подтверждает готовность масштабировать возможности бесконтактной оплаты проезда на весь наземный транспорт. Данный шаг не потребует дополнительных финансовых вливаний из госбюджета», — прокомментировали в пресс-службе БПС-Сбербанка.

3 февраля появилось сразу несколько петиций по следам транспортных новостей. В одном из обращений просят развить бесконтактную оплату в наземном транспорте, а не отключать ее (как в трамвае № 6). 

Напомним, возможность заплатить бесконтактной картой в метро Минска появилась в июне 2018 года, в трамвае № 6 — в мае 2019-го. С 12 июня 2019 года возможна оплата проезда банковскими бесконтактными карточками в поездах городских линий в пределах одной тарифной зоны на участках Минск — Беларусь, Минск — Михановичи, Минск — Городище.

Проект по запуску бесконтактной оплаты планировалось расширить на весь наземный транспорт столицы. «Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Следующий шаг — запуск решения на всем наземном транспорте. Мы готовы к реализации такого шага уже в 2020 году», — рассказывали ранее в БПС-Сбербанке.

Однако в декабре «Минсктранс» раскритиковал оплату проезда бесконтактными картами. Основное недовольство транспортников вызывало отложенное списывание платежей: у них не сходились цифры по числу пассажиров, которые воспользовались услугой. БПС-Сбербанк с претензиями не согласился.

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Нужно не только оставить в трамваях, но и ввести и в остальном транспорте (также в регионах) 70%
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В БПС-Сбербанке, который выступает банком-эквайером при оплате проезда бесконтактными картами, прокомментировали ситуацию.
 
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