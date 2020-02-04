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Банк ответил «Минсктрансу», почему не стоит отказываться от оплаты проезда бесконтактными картами
Источник материала: Tut.by
В Минске намерены отменить оплату проезда бесконтактными банковскими картами в трамваях,
В «Минсктрансе» 3 февраля
В БПС-Сбербанке прокомментировали ситуацию.
«На фоне постоянного роста интереса к сервису бесконтактной оплаты, когда только в декабре с его помощью было совершено на 47% больше разовых расчетов в трамвае в сравнении с ноябрем, заявления ответственных лиц Минсктранса звучат необоснованно. Тем более, что аналогичные проекты с Минским метрополитеном и Белорусской железной дорогой оказались крайне успешными для всех сторон — как перевозчиков, так и пассажиров, отмечают в банке. — Нужно отметить, что конкретных фактов, подтверждающих потери транзакций в рамках опытной эксплуатации, от Минсктранса не поступало. Банк будет и впредь продолжать добросовестно выполнять все договорные обязательства в рамках проекта».
При этом в банке заявляют, что готовы к вводу бесконтактной оплаты проезда во всем наземном транспорте Минска.
«Принимая во внимание многочисленные обращения и благодарности жителей города, БПС-Сбербанк подтверждает готовность масштабировать возможности бесконтактной оплаты проезда на весь наземный транспорт. Данный шаг не потребует дополнительных финансовых вливаний из госбюджета», — прокомментировали в пресс-службе БПС-Сбербанка.
3 февраля
Напомним, возможность заплатить бесконтактной картой в метро Минска
Проект по запуску бесконтактной оплаты планировалось расширить на весь наземный транспорт столицы. «Тестирование позволило максимально подготовиться к масштабному запуску системы оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Заодно мы убедились, что технология пользуется большим спросом у пассажиров. Следующий шаг — запуск решения на всем наземном транспорте. Мы готовы к реализации такого шага уже в 2020 году», — рассказывали ранее в БПС-Сбербанке.
Однако в декабре «Минсктранс»
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В БПС-Сбербанке, который выступает банком-эквайером при оплате проезда бесконтактными картами, прокомментировали ситуацию.
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