Порядок проведения стажировки по охране труда на рабочем месте

Источник материала: Кричевская жизнь

Одной из форм обучения работников практическим безопасным приемам выполнения работы является стажировка работника на его рабочем месте.

В ходе стажировки работники на практике осваивают безопасные методы и приемы работы, выполнение которых входит в их должностные обязанности.

В обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда входит, в том числе, осуществление стажировки по охране труда (абзац пятый части первой статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»).

Стажировка по вопросам охраны труда – практическое освоение безопасных методов и приемов работы, выполнение которой входит в функциональные (должностные) обязанности работающего, под руководством лица, уполномоченного работодателем (абзац 19 части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь «Об охране труда»).

Порядок обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда установлен Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 г. № 175 (далее – Инструкция № 175).

Перечень профессий рабочих, которые должны проходить стажировку, с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов устанавливается руководителем организации. Руководитель организации также определяет продолжительность стажировки (не менее двух рабочих дней) в зависимости от квалификации рабочих и видов выполняемых ими работ.

В соответствии с требованиями пункта 23 Инструкции № 175 рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью либо имеющие перерыв в выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе допускаются после прохождения стажировки и последующей проверки знаний по вопросам охраны труда. С учетом типового перечня работ с повышенной опасностью, приведенного в приложении 1 к Инструкции № 175, руководителем организации утверждается перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда.

Во время стажировки рабочие выполняют работу под руководством назначенных приказом (распоряжением) руководителя организации мастеров, бригадиров, инструкторов и высококвалифицированных рабочих, имеющих стаж практической работы по данной профессии или виду работ не менее трех лет. За руководителем стажировки может быть закреплено не более двух рабочих. Руководители стажировки и рабочие, проходящие стажировку, должны быть ознакомлены с приказом (распоряжением) о прохождении стажировки (часть первая пункта 24 Инструкции № 175);

В соответствии с требованиями пункта 37 Инструкции № 175 при необходимости специалисты, принятые или переведенные на работы, связанные с ведением технологических процессов, эксплуатацией, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, коммуникаций, зданий и сооружений, а также занятые на подземных работах, перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку по занимаемой должности.

Нанимателю необходимо иметь в виду, что в некоторых случаях обязательное проведение стажировки установлено отраслевыми нормативными правовыми актами.

Так, порядок проведения стажировки водителей механических транспортных средств, принятых на работу и имеющих перерыв в выполнении работ более одного года, водителей, переведенных на другую марку (модель) автомобиля, а также водителей маршрутных транспортных средств при переводе на другой маршрут определяется Инструкцией о порядке проведения стажировки водителей механических транспортных средств, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23.10.2012 г. № 46 (далее – Инструкция № 46).

Действие Инструкции № 46 распространяется на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих механические транспортные средства.

При организации и проведении стажировки по вопросам охраны труда действия нанимателя можно построить в следующем порядке:

Разработать и утвердить перечень профессий и должностей работников организации, которые должны проходить стажировку, с учетом требований нормативных правовых актов; Издать приказ (распоряжение) о прохождении работниками стажировки; Провести стажировку на рабочем месте; Оформить результаты прохождения стажировки (проведение стажировки подтверждается подписями лиц, проводивших и прошедших стажировку, в журнале регистрации инструктажа по охране труда по форме согласно приложению 4 к Инструкции № 175 или в личной карточке по охране труда (в случае ее применения) по форме согласно приложению 3 к Инструкции № 175).

После прохождения стажировки и перед допуском к самостоятельной работе работодатель обязан провести проверку знаний по вопросам охраны труда.

Порядок создания и деятельности комиссий для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, которые создаются работодателями, установлен Положением о комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 г. № 210.

Допуск рабочих к самостоятельной работе осуществляется руководителем организации (структурного подразделения) и оформляется приказом, распоряжением либо записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда по форме согласно приложению 4 к Инструкции № 175.

С. Горбаков,

главный государственный инспектор Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления департамента государственной и инспекции труда.