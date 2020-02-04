Хозяин передумал страховать свой дом, но его заставили. А вы знали об обязательном страховании?

Источник материала: Tut.by

«Меня заставляют в обязательном порядке застраховать дом, хотя мне это и не надо», — в редакцию TUT.BY обратился житель Смолевичей, владелец нового одноквартирного дома. Он спрашивает, можно ли отказаться от услуг страхового агента? Разбираемся, что такое обязательное страхование недвижимости, на кого оно распространяется и какие санкции грозят тем, кто не внесет страховой взнос вовремя.

Обязательно для всех (почти)

О том, что дом подлежит обязательному страхованию, читатель узнал случайно: обратился в Белгосстрах для расчета размера страховых взносов при добровольном страховании недвижимости. Предложенные условия ему не понравились, и от идеи застраховать недвижимость он отказался. Однако страховщики его удивили: отправили по адресу уведомление, в котором говорится, что он должен до 1 ноября 2020 года внести страховой взнос, причем в обязательном порядке.





Читатель уверен, что если бы он сам не пришел в Белгосстрах, то о его существовании страховщики бы и не знали. По его словам, соседи по району частной застройки свои дома не страховали, и к этому их никто не обязывал.

Как объяснил начальник управления страхования имущественных интересов граждан Белгосстраха Андрей Капуста, обязательное страхование строений введено в республике с 1 января 1998 года. Законодательством (указ № 530) предусмотрено, что обязательному страхованию подлежат все индивидуальные дома, используемые для постоянного проживания и зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

Для этого не нужно самому обращаться в Белгосстрах: незастрахованные дома выявляют и ставят на учет сами страховщики.

В обязанности представительства Белгосстраха входит своевременное информирование страхователя путем направления ему уведомления об обязательном страховании строений нарочным либо заказным почтовым отправлением.

Другими словами, читатель рано или поздно получил бы уведомление об обязательном страховании. По информации специалиста Белгосстраха, на 2019 г. в стране застраховано более 960 тысяч жилых индивидуальных домов.

Механизм учета строений, подлежащих обязательному страхованию, следующий: Белгосстрах ежегодно направляет запрос о владельцах новых зарегистрированных жилых строений и о проживании в них в органы местного управления и организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества (БТИ. — Прим. TUT.BY).



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Учет строений, подлежащих обязательному страхованию, а также определение их страховой стоимости производятся страховщиком ежегодно по состоянию на 1 января.

При выявлении пропущенных строений страховщик в установленном порядке производит определение их страховой стоимости по состоянию на 1 января текущего года.

Обязательному страхованию подлежат используемые для постоянного проживания строения, расположенные как в городской, так и в сельской местности.

Не подлежат обязательному страхованию ветхие строения, садовые домики, дачи, квартиры в многоквартирных жилых домах.





Сельсоветы сообщают также о домах, в которых постоянно никто не живет и которые используются периодически как дача. Такие строения обязательному страхованию не подлежат.

Если по каким-то причинам дом перестал использоваться круглогодично, то такое строение нужно снимать с учета и оно не будет подлежать обязательному страхованию. Страхова­телю необходимо обратиться с заявлением к страховщику, чтобы снять строение с учета по обязательному страхованию.



На дачи обязательное страхование не распространяется

При обязательном страховании договор как таковой не заключается. После оценки строения и определения страховой стоимости владельцу дома присылается уведомление о необходимости уплатить страховой взнос до 1 ноября. Дом считается застрахованным с 1 января, и с момента получения этого уведомления владелец обязан внести страховой взнос. Неуплаченные суммы страховых взносов считаются задолженностью и взыскиваются в установленном законодательством порядке с начислением пени в размере 0,3% за каждый день просрочки.

Сумму задолженности по страховым взносам и пеню страховщик взыскивает на основании исполнительной надписи нотариуса либо в судебном порядке. В таких случаях страховой взнос может удерживаться из заработной платы, пенсии. Впрочем, по словам собеседника, таких должников по стране менее одного процента от общего числа страхуемых домохозяйств.

Размер взноса

Страховая сумма составляет 50 процентов от страховой стоимости дома. Сумма подлежащих уплате страховых взносов составляет 0,13% от страховой суммы и уплачивается ежегодно до 1 ноября единовременно либо частями.

Определение страховой стоимости строений осуществляется представителем Белгосстраха в результате осмотра строений на основании Норм для оценки жилых домов либо на основании оценки, которую сделала организация, осуществляющая государственную регистрацию недвижимого имущества.





Страховая стоимость строений корректируется ежегодно с учетом износа и индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ.

Стоит отметить, что речь идет не о больших суммах: средний страховой взнос составляет 14 рублей. Тарифы в несколько раз ниже, чем при добровольном страховании.

От чего страхуют

Обязательное страхование распространяется только на жилые дома и пристройки к нему. Страховыми случаями по обязательному страхованию являются утрата (гибель) или повреждение строений в результате:

• сильного ветра (в том числе шквала, смерча, урагана),

• града,

• сильного дождя,

• сильного снегопада или мороза,

• сильной жары,

• высокого уровня воды,

• просадки грунта,

• обвала,

• оползня,

• землетрясения,

• удара молнии,

• пожара,

• взрыва,

• явлений, которые привели к аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей.

При наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается только в размере 50% от размера ущерба, нанесенного только жилому дому (при добровольном страховании строений выплата страхового возмещения производится в размере 100% как за жи­лой дом, так и за все хоз­постройки, которые находятся на территории участка).

Кому взносы платить не нужно?

С 2020 года расширен перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение от уплаты страховых взносов (они перечислены в пунктах 2−13 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»). Если вы подпадаете под эти категории, то обязательное страхование будет бесплатным, нужно будет лишь написать заявление об освобождении от уплаты страхового взноса. От уплаты освобождены и те граждане, дома которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к этим льготным категориям.

Кто освобожден от уплаты страховых взносов? (нажмите «+») участники Великой Отечественной войны;

инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 — 1945 годах;

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призывавшиеся на военные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов (включая специалистов и советников Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР и БССР), направлявшиеся органами государственной власти СССР в Афганистан или в другие государства, принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах и получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий; военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в период ведения боевых действий и получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий; военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий и получившие ранение, контузию или увечье в период боевых действий;

граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий;

родители военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий в годы Великой Отечественной войны; военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий; военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы (службы);

граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

инвалиды;

неработающие пенсионеры и инвалиды, размер пенсии которых за январь текущего года не превышает трех базовых величин, установленных на 1 января, при условии, что с ними не проживают или проживают, но не ведут совместное хозяйство, трудоспособные члены семьи;

граждане, у которых совокупный доход на члена семьи за прошедший календарный год не превышает трех базовых величин в месяц.