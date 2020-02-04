|
Хозяин передумал страховать свой дом, но его заставили. А вы знали об обязательном страховании?
Источник материала: Tut.by
«Меня заставляют в обязательном порядке застраховать дом, хотя мне это и не надо», — в редакцию TUT.BY обратился житель Смолевичей, владелец нового одноквартирного дома. Он спрашивает, можно ли отказаться от услуг страхового агента? Разбираемся, что такое обязательное страхование недвижимости, на кого оно распространяется и какие санкции грозят тем, кто не внесет страховой взнос вовремя.
Обязательно для всех (почти)
О том, что дом подлежит обязательному страхованию, читатель узнал случайно: обратился в Белгосстрах для расчета размера страховых взносов при добровольном страховании недвижимости. Предложенные условия ему не понравились, и от идеи застраховать недвижимость он отказался. Однако страховщики его удивили: отправили по адресу уведомление, в котором говорится, что он должен до 1 ноября 2020 года внести страховой взнос, причем в обязательном порядке.
Читатель уверен, что если бы он сам не пришел в Белгосстрах, то о его существовании страховщики бы и не знали. По его словам, соседи по району частной застройки свои дома не страховали, и к этому их никто не обязывал.
Как объяснил начальник управления страхования имущественных интересов граждан Белгосстраха Андрей Капуста, обязательное страхование строений введено в республике с 1 января 1998 года. Законодательством (указ № 530) предусмотрено, что обязательному страхованию подлежат все индивидуальные дома, используемые для постоянного проживания и зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Для этого не нужно самому обращаться в Белгосстрах: незастрахованные дома выявляют и ставят на учет сами страховщики.
В обязанности представительства Белгосстраха входит своевременное информирование страхователя путем направления ему уведомления об обязательном страховании строений нарочным либо заказным почтовым отправлением.
Другими словами, читатель рано или поздно получил бы уведомление об обязательном страховании. По информации специалиста Белгосстраха, на 2019 г. в стране застраховано более 960 тысяч жилых индивидуальных домов.
Механизм учета строений, подлежащих обязательному страхованию, следующий: Белгосстрах ежегодно направляет запрос о владельцах новых зарегистрированных жилых строений и о проживании в них в органы местного управления и организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества (БТИ. — Прим. TUT.BY).
Учет строений, подлежащих обязательному страхованию, а также определение их страховой стоимости производятся страховщиком ежегодно по состоянию на 1 января.
При выявлении пропущенных строений страховщик в установленном порядке производит определение их страховой стоимости по состоянию на 1 января текущего года.
Обязательному страхованию подлежат используемые для постоянного проживания строения, расположенные как в городской, так и в сельской местности.
Не подлежат обязательному страхованию ветхие строения, садовые домики, дачи, квартиры в многоквартирных жилых домах.
Сельсоветы сообщают также о домах, в которых постоянно никто не живет и которые используются периодически как дача. Такие строения обязательному страхованию не подлежат.
Если по каким-то причинам дом перестал использоваться круглогодично, то такое строение нужно снимать с учета и оно не будет подлежать обязательному страхованию. Страхователю необходимо обратиться с заявлением к страховщику, чтобы снять строение с учета по обязательному страхованию.
При обязательном страховании договор как таковой не заключается. После оценки строения и определения страховой стоимости владельцу дома присылается уведомление о необходимости уплатить страховой взнос до 1 ноября. Дом считается застрахованным с 1 января, и с момента получения этого уведомления владелец обязан внести страховой взнос. Неуплаченные суммы страховых взносов считаются задолженностью и взыскиваются в установленном законодательством порядке с начислением пени в размере 0,3% за каждый день просрочки.
Сумму задолженности по страховым взносам и пеню страховщик взыскивает на основании исполнительной надписи нотариуса либо в судебном порядке. В таких случаях страховой взнос может удерживаться из заработной платы, пенсии. Впрочем, по словам собеседника, таких должников по стране менее одного процента от общего числа страхуемых домохозяйств.
Размер взноса
Страховая сумма составляет 50 процентов от страховой стоимости дома. Сумма подлежащих уплате страховых взносов составляет 0,13% от страховой суммы и уплачивается ежегодно до 1 ноября единовременно либо частями.
Определение страховой стоимости строений осуществляется представителем Белгосстраха в результате осмотра строений на основании Норм для оценки жилых домов либо на основании оценки, которую сделала организация, осуществляющая государственную регистрацию недвижимого имущества.
Страховая стоимость строений корректируется ежегодно с учетом износа и индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ.
Стоит отметить, что речь идет не о больших суммах: средний страховой взнос составляет 14 рублей. Тарифы в несколько раз ниже, чем при добровольном страховании.
От чего страхуют
Обязательное страхование распространяется только на жилые дома и пристройки к нему. Страховыми случаями по обязательному страхованию являются утрата (гибель) или повреждение строений в результате:
• сильного ветра (в том числе шквала, смерча, урагана),
• града,
• сильного дождя,
• сильного снегопада или мороза,
• сильной жары,
• высокого уровня воды,
• просадки грунта,
• обвала,
• оползня,
• землетрясения,
• удара молнии,
• пожара,
• взрыва,
• явлений, которые привели к аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей.
При наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается только в размере 50% от размера ущерба, нанесенного только жилому дому (при добровольном страховании строений выплата страхового возмещения производится в размере 100% как за жилой дом, так и за все хозпостройки, которые находятся на территории участка).
Кому взносы платить не нужно?
С 2020 года расширен перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение от уплаты страховых взносов (они перечислены в пунктах 2−13 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»). Если вы подпадаете под эти категории, то обязательное страхование будет бесплатным, нужно будет лишь написать заявление об освобождении от уплаты страхового взноса. От уплаты освобождены и те граждане, дома которых находятся в совместной собственности супругов, один из которых относится к этим льготным категориям.
Кто освобожден от уплаты страховых взносов? (нажмите «+»)
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбираемся, что такое обязательное страхование недвижимости, на кого оно распространяется и какие санкции грозят тем, кто не внесет страховой взнос вовремя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)