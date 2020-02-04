В Брестской области необходимо заменить 92 км теплосетей. А по Беларуси 626 км

Источник материала: Виртуальный Брест

В ЖКХ Беларуси в 2020 году планируется заменить 626 км тепловых сетей с неудовлетворительными теплотехническими характеристиками и длительными сроками эксплуатации. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Согласно планам на текущий год, в Брестской области необходимо заменить 92 км теплосетей, в Витебской - 65 км, Гомельской - 114 км, Гродненской - 83 км, Минской - 125 км, Могилевской - 93 км. В столице будет переложено 54 км тепловых сетей.

"В 2019 году было заменено 640,3 км теплосетей, в 98% случаев были использованы современные предварительно изолированные трубы, что позволило сэкономить большое количество тепловой энергии. В этом году также планируется при замене использовать предварительно изолированные трубы, чтобы снизить потери топливно-энергетических ресурсов", - отметили специалисты управления. Задача на текущий год - выйти на уровень потерь тепловой энергии при транспортировке к потребителям не более 9,7% (в 2019 году этот показатель был на уровне 10,3%).

"Ежегодно для надежности теплоснабжения необходимо заменять не менее 4% тепловых сетей от их общей протяженности. Кроме того, для экономии ресурсов в ЖКХ страны производится замена неэкономичных котлов и модернизация котельных конструкций центральных тепловых пунктов, замена старых теплообменников и тепловая модернизация жилищного фонда", - подчеркнули в ведомстве.