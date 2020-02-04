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Бюджет юго-восточного региона Могилевской области за 2019 год пополнился на Вr157,2 млн.

04.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Бюджет юго-восточного региона Могилевской области за 2019 год пополнился на Вr157,2 млн.За 2019 год плательщики юго-восточного региона Могилевской области уплатили в бюджет Br157,2 млн. налогов и неналоговых платежей или 12% поступлений в бюджет области. К уровню прошлого года поступления увеличилась на 3,6% или Br5,4 млн. в фактическом исчислении, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

На 1 января нынешнего года в юго-восточном регионе Приднепровского края находились 58,7 тыс. плательщиков, в том числе: 1,5 тыс. – организации, 2,2 тыс. – индивидуальные предприниматели, 55 тыс. – физические лица.

Крупнейшими плательщиками этой территории Могилевщины являются: ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Белорусский цементный завод».

Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» принят в целях комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области (территория Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов).

Указ предусматривает ряд преференций. Для физических лиц предоставляется льгота по уплате подоходного налога (ставка в размере 10% с доходов в виде оплаты труда). Для нанимателей и коммерческих организаций, зарегистрированных на указанной территории, размер обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения – 24%. Финансирование расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и промышленности на территории юго-восточного региона Могилевской области организациями и индивидуальными предпринимателями, в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2020-й осуществлялся в размере 50% за счет средств республиканского бюджета и 50% – средств консолидированного бюджета Могилевской области.

mogilev-region.gov.by

 
 
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За 2019 год плательщики юго-восточного региона Могилевской области уплатили в бюджет Br157,2 млн. налогов и неналоговых платежей или 12% поступлений
 
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