«Нам отказали в чартере». Сборная Беларуси по хоккею недовольна условиями

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров остался недоволен условиями для подготовки национальной команды к турниру в Словакии.



Фото: hockey.by

— Не важно, где занимается национальная сборная в период подготовки к чемпионату мира, но условия для нее должны быть более комфортные, а не те, которые нам «Чижовка» предоставила. Это не условия для национальной сборной, так к ней нельзя относиться. Лед ужасный — я думал, Пушков обманывает, но оказывается, он прав. Свет они не включают, раздевалка безобразная. Я удивлен. Прошлый сбор и этот — две разницы большие. Так нельзя относиться руководителям, которые отвечают непосредственно за сборы.

— Вы обращались к кому-нибудь, пытались прояснить этот вопрос?

— Нам это сказали, грубо говоря, за три дня [до старта кэмпа]. Что раздевалку нам предоставить не могут. Лед вы сами видите, много нареканий было: читал и слышал, игроки тоже говорили, что здесь невозможно тренироваться. На этот турнир мы должны были лететь чартером, как и в прошлом году, но за три-четыре дня все поменялось. Министерство спорта в лице министра спорта нам отказало [в таком перелете]. Даже не знаю, мы завтра в 8 утра сюда приходим на сбор и только в час ночи будем в конечном пункте, в Попраде. У нас две пересадки, автобусы, и как бы я не знаю, как мы добираться будем. Издевательство над сборной — вот и все!

— Почему такое отношение?

— Честно — не знаю. Это нам за три дня сказали. Ответить официально, письменно на вопрос, в чем дело, не удосужились, ответа из Министерства не последовало никакого. Они нам не отвечают на словах, я спрашиваю: «Почему? Дайте мне письменный ответ, кто это сделал». Но наш начальник команды никакого ответа не смог добиться. Поведение Министерства спорта… оно очень не в том направлении двигается, — приводит слова Захарова сайт федерации хоккея.

Недоволен условиями и нападающий команды Александр Малявко.

— Михаил Захаров говорил, что сборной созданы максимально неудобные условия.

— Да, есть такое. Лед… Например, разыгрываем «5 на 4», отдаешь пас, а шайба начинает скакать. Это все поправимо. Перелет? Хотелось бы лететь напрямую. Ладно, потерпим. Надеюсь, в следующий раз будет лучше, — сказал форвард «Немана» в интервью «Прессболу».