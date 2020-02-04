В соцсетях не смогли договориться, что за животное на фото

Источник материала: Tut.by

Недавно на форуме Reddit «завирусилась» фотография, на которой изображено непонятное животное. Во всяком случае, с ходу определить, кто именно на снимке, пользователям соцсетей не удалось, пишет Media Leaks.

Фото: 3Pelca

На фото четвероногий лежит в необычной позе. Из-за этого разобраться, кто именно на фото, сложно. «Я подумал, что это теленок», «мне показалось, что это свинья с лапами», — писали пользователи форума. А кого-то увиденное и вовсе испугало: они видели не то деформированного ягненка, не то жеребенка.

Но на самом деле все оказалось проще: на снимке — пес, повернувший голову. «Нос» — это его ухо.

Впрочем, некоторые пользователи решили немного поэкспериментировать с фото и сделать из кадра фотожабы — на них разглядеть пса уже вряд ли получится.











(«Почему моему мозгу понадобилось столько времени, чтобы разобраться, что происходит на этой фотке»).