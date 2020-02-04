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Горисполком приглашает принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска»
04.02.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Пинский горисполком приглашает принять участие в
Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687.
Общественное обсуждение проводится в форме информирования юридических и физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения.
Срок проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года.
Ознакомиться с экспозиционными материалами градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска» можно с 4 февраля 2020 года по 18 февраля 2020 года в фойе на 3 - м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21 в рабочие дни в часы с 8.00 до 17.00, а также на официальном сайте Пинского городского исполнительного комитета
Презентация градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска» состоится 6 февраля 2020 года в 18.00 в актовом зале на 1-ом этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета (г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21).
Организатором общественного обсуждения выступает Пинский городской исполнительный комитет (225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, тел. (8 0165) 32-36-60, 32-25-13). Разработчик – научно-проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, тел. (8 017) 334-00-26, факс (8 017) 286-08-96).
Замечания и (или) предложения в период проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года направлять в письменном или электронном виде в Пинский городской исполнительный комитет на почтовый адрес: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21 или на адрес электронной почты:
Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения рассматриваются на архитектурно-градостроительном совете, утвержденном решением Пинского городского исполнительного комитета.
Дата размещения извещения – 24 января 2020 года.
Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска (далее – детальный план) разработан на основании решения Пинского городского исполнительного комитета от 21.02.2018 г. № 168 и в соответствии с заданием на проектирование Пинского городского исполнительного комитета.
Проект детального плана разработан в соответствии с проектными предложениями генерального плана. Детальный план конкретизирует решения генерального плана и определяет стратегию дальнейшего развития.
Детальный план разработан на территорию юго-западной части города Пинска площадью 483,54 га в границах:
Детальный план выполнен с учетом исходных данных по состоянию на 1 января 2018 г. и предусматривает два периода градостроительного развития:
1 этап освоения – 2025 г.
2 этап (расчетный срок) – 2030 г.
Целью градостроительного развития юго-западного жилого района города Пинска является повышение градостроительной ценности территории, а также создание для жителей жилого района и города более привлекательной, безопасной, безбарьерной и благоприятной для жизнедеятельности городской среды.
Данная цель достигается за счет:
Задачами проекта являются:
Развитие юго-западного района города Пинска должно вестись в увязке с общей планировочной структурой города. Формирование новых комплексов многоквартирного и усадебного жилья, ландшафтных и рекреационных зон с высоким уровнем благоустройства позволит усилить своеобразие и придать району и городу более современный облик.
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Горисполком приглашает принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска»
Пинский горисполком приглашает принять участие в ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного...
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