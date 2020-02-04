Источник материала: Пинский Вестник

Пинский горисполком приглашает принять участие в ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска». Срок проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года.

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687.

Общественное обсуждение проводится в форме информирования юридических и физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения.

Срок проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года.

Ознакомиться с экспозиционными материалами градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска» можно с 4 февраля 2020 года по 18 февраля 2020 года в фойе на 3 - м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21 в рабочие дни в часы с 8.00 до 17.00, а также на официальном сайте Пинского городского исполнительного комитета www.pinsk.gov.by .

Презентация градостроительного проекта детального планирования «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска» состоится 6 февраля 2020 года в 18.00 в актовом зале на 1-ом этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета (г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21).

Организатором общественного обсуждения выступает Пинский городской исполнительный комитет (225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, тел. (8 0165) 32-36-60, 32-25-13). Разработчик – научно-проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, тел. (8 017) 334-00-26, факс (8 017) 286-08-96).

Замечания и (или) предложения в период проведения общественного обсуждения с 4 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года направлять в письменном или электронном виде в Пинский городской исполнительный комитет на почтовый адрес: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21 или на адрес электронной почты: kontrol@pinsk.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение проекта «Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска».

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения рассматриваются на архитектурно-градостроительном совете, утвержденном решением Пинского городского исполнительного комитета.

Дата размещения извещения – 24 января 2020 года.

Детальный план Юго-Западного жилого района города Пинска (далее – детальный план) разработан на основании решения Пинского городского исполнительного комитета от 21.02.2018 г. № 168 и в соответствии с заданием на проектирование Пинского городского исполнительного комитета.

Проект детального плана разработан в соответствии с проектными предложениями генерального плана. Детальный план конкретизирует решения генерального плана и определяет стратегию дальнейшего развития.

Детальный план разработан на территорию юго-западной части города Пинска площадью 483,54 га в границах:

на севере – ул. Брестская;

на востоке – ул. 60 лет Октября, воздушные линии электропередач;

на юге – река Пина, территории поймы реки Пина.

Детальный план выполнен с учетом исходных данных по состоянию на 1 января 2018 г. и предусматривает два периода градостроительного развития:

1 этап освоения – 2025 г.

2 этап (расчетный срок) – 2030 г.

Целью градостроительного развития юго-западного жилого района города Пинска является повышение градостроительной ценности территории, а также создание для жителей жилого района и города более привлекательной, безопасной, безбарьерной и благоприятной для жизнедеятельности городской среды.

Данная цель достигается за счет:

качественного улучшения облика сложившейся городской территории и усиление ее привлекательности;

формирования новых социальных пространств с максимальным разнообразием общегородских функций;

модернизации существующей застройки и нового строительства с высокой степенью архитектурного и ландшафтно-рекреационного многообразия;

комплексного градостроительного завершения отдельных участков, входящих в границы проектирования;

повышения уровня благоустройства.

Задачами проекта являются:

разработка предложений по дальнейшему преобразованию существующей территории юго-западного жилого района города Пинска, а также по объемно-пространственному решению застройки с определением ее параметров (назначение, этажность и др.);

развитие социальной инфраструктуры: определение потребности в предприятиях и учреждениях обслуживания, их размещение по планировочным образованиям, уточнение вместимости отдельных учреждений;

решение вопросов организации транспортной, инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории;

совершенствование системы ландшафтно-рекреационных территорий, в том числе и для отдыха населения;

формирование развитой системы пешеходных связей и благоустроенных ландшафтных зон, взаимосвязанной системы велосипедного движения;

разработка предложений по охране и улучшению окружающей среды;

установление градостроительных требований к застройке и использованию проектируемой территории.

Развитие юго-западного района города Пинска должно вестись в увязке с общей планировочной структурой города. Формирование новых комплексов многоквартирного и усадебного жилья, ландшафтных и рекреационных зон с высоким уровнем благоустройства позволит усилить своеобразие и придать району и городу более современный облик.

Схема детального плана

Детальный план – Основные положения

Схема зон охраны историко-культурной ценности

Схема историко-архитектурного опорного плана