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Скандал на границе. Житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников

04.02.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Скандал на границе. Инцидент произошёл в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002-ом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандал на границе. Житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников

Контролер усомнился в действительности документа и попросил пройти стандартную проверку идентификации личности. На что житель Столбцовского района отреагировал не совсем адекватно. Начал спорить, требовать оригиналы законов, а потом и вовсе вернулся в свой автомобиль. В итоге пограничники были вынуждены применить физическую силу и сопроводить задержанного в служебное помещение.

Скандал на границе. Житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников

По факту проводится проверка. А несговорчивому водителю грозит штраф.

Скандал на границе. Житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников

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Новости Беларуси. Скандал на границе. Инцидент произошёл в пункте пропуска «Песчатка». 44-летний мужчина выезжал из Беларуси с паспортом, выданным еще в 2002-ом году,...
 
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