Уникальную книгу Малевича нашли в частной коллекции. Спустя 100 лет её хотят вернуть в Витебск

Источник материала: KYKY

Уникальную книгу художника Казимира Малевича – «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» (написана в 1920 году) – внезапно нашли в частной коллекции, пишет TUT.by. Это единственный философский трактат, выпущенный при жизни автора «Черного квадрата». Теперь беларусы хотят вернуть книгу на родину в Витебск – именно там ее впервые издали в количестве двух тысяч экземпляров в 1922 году.

По этому поводу неравнодушные люди запустили на площадке «Улей» крауд-кампанию: чтобы идея осуществилась, нужны 2,8 тысячи рублей. Беларусы считают, что книга художника больше всех нужна фонду музея «Витебский центр современного искусства» (ВЦСИ): месту, созданному 1 февраля 1998 года, но за все время существования так и не получившему ни одной оригинальной книги Малевича.

После того, как «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» обнаружили в частной коллекции, директор ВЦСИ Андрей Духовников вместе с экспертом Валерием Шишановым встретились с нынешним владельцем книги – и удостоверились, что она подлинная. Музей решил ее выкупить – для этого ему нужна помощь единомышленников. Если вы разделяете такую иницитативу и готовы сделать пожертвование, можете перейти по ссылке и выбрать любую удобную для вас сумму. Каждой сумме полагаются свои бонусы: например, за 20 рублей вам подарят стикеры, за 30 – пригласят на мероприятие в честь дня рождения Малевича.

Да, насчет последнего: день рождения Казимира Малевича – 23 февраля. Ожидается, что в этот день спонсоры соберутся в Минске и торжественно передадут редкую книгу фонду ВЦСИ.