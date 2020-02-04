ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальную книгу Малевича нашли в частной коллекции. Спустя 100 лет её хотят вернуть в Витебск

04.02.2020 16:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Уникальную книгу художника Казимира Малевича – «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» (написана в 1920 году) – внезапно нашли в частной коллекции, пишет TUT.by. Это единственный философский трактат, выпущенный при жизни автора «Черного квадрата». Теперь беларусы хотят вернуть книгу на родину в Витебск – именно там ее впервые издали в количестве двух тысяч экземпляров в 1922 году.

По этому поводу неравнодушные люди запустили на площадке «Улей» крауд-кампанию: чтобы идея осуществилась, нужны 2,8 тысячи рублей. Беларусы считают, что книга художника больше всех нужна фонду музея «Витебский центр современного искусства» (ВЦСИ): месту, созданному 1 февраля 1998 года, но за все время существования так и не получившему ни одной оригинальной книги Малевича.

После того, как «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» обнаружили в частной коллекции, директор ВЦСИ Андрей Духовников вместе с экспертом Валерием Шишановым встретились с нынешним владельцем книги – и удостоверились, что она подлинная. Музей решил ее выкупить – для этого ему нужна помощь единомышленников. Если вы разделяете такую иницитативу и готовы сделать пожертвование, можете перейти по ссылке и выбрать любую удобную для вас сумму. Каждой сумме полагаются свои бонусы: например, за 20 рублей вам подарят стикеры, за 30 – пригласят на мероприятие в честь дня рождения Малевича.

Да, насчет последнего: день рождения Казимира Малевича – 23 февраля. Ожидается, что в этот день спонсоры соберутся в Минске и торжественно передадут редкую книгу фонду ВЦСИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальную книгу художника Казимира Малевича – «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» (написана в 1920 году) – внезапно нашли в частной коллекции, пишет TUT.by....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нам отказали в чартере». Сборная Беларуси по хоккею недовольна условиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика