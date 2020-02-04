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Уникальную книгу Малевича нашли в частной коллекции. Спустя 100 лет её хотят вернуть в Витебск
Источник материала: KYKY>
Уникальную книгу художника Казимира Малевича – «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» (написана в 1920 году) – внезапно нашли в частной коллекции,
По этому поводу неравнодушные люди
После того, как «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» обнаружили в частной коллекции, директор ВЦСИ Андрей Духовников вместе с экспертом Валерием Шишановым встретились с нынешним владельцем книги – и удостоверились, что она подлинная. Музей решил ее выкупить – для этого ему нужна помощь единомышленников. Если вы разделяете такую иницитативу и готовы сделать пожертвование, можете перейти по
Да, насчет последнего: день рождения Казимира Малевича – 23 февраля. Ожидается, что в этот день спонсоры соберутся в Минске и торжественно передадут редкую книгу фонду ВЦСИ.
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Уникальную книгу художника Казимира Малевича – «Бог не свергнут. Искусство. Церковь. Фабрика» (написана в 1920 году) – внезапно нашли в частной коллекции, пишет TUT.by....
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