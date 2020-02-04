Разыскивается совершивший убийство Николай Хилютич

Ганцевичским РОВД разыскивается Хилютич Николай Иванович, 10. 08. 1968 года рождения, проживавший по адресу: д. Мальковичи, пер. Школьный, д. 5.
Мужчина скрылся после совершения преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ (убийство, совершенное с особой жесткостью).
Ганцевичский РОВД просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Хилютича Н. И., сообщить об этом в РОВД. Телефоны: 80336646146 (МТС, Viber, WhatsApp), 80164662078 (Белтелеком).
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