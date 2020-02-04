Главный санитарный врач района: среди вернувшихся из Китая студентов заболевших нет

Источник материала: Горецкий вестник

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу стабильная. Об этом сообщила главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Раиса Прудникова.

Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Китай предпринимает меры, чтобы остановить эпидемию. Один из примеров — возведение за 10 дней новой временной больницы из готовых модулей. Здесь будут работать военные медики. На объекте трудились, по информации китайской прессы, сотни тысяч человек. Мир никогда не знал такого случая. Почти готова к вводу еще одна больница.

Есть и другие оптимистичные новости: сотни людей благополучно излечились от этого вируса, инфицированная китаянка родила здорового ребенка. Из Уханя эвакуированы пять белорусских граждан. По словам министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника, они проходят обследование и находятся на карантине в Казахстане, по окончании его прибудут на родину.

3 февраля министр здравоохранения Владимир Караник работал в нашей области. Он участвовал в торжестве по случаю переселения Шкловского районного центра гигиены и эпидемиологии в новое помещение и в работе итоговой коллегии главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома. В Шклове министр подчеркнул, что в стране делается все, чтобы не допустить завоз нового вируса пневмонии.

По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, «заболеваемость ОРВИ на территории Могилевщины находится на неэпидемическом уровне, показатели соответствуют уровню среднемноголетних данных, характерных для данного периода года, и обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии».

У жителей нашего района особую тревогу вызывает то, что в БГСХА учатся студенты из Китайской Народной Республики, которые покидали Горки в связи с каникулами. И теперь они возвращаются назад.

По информации Раисы Прудниковой, «на время каникул за пределы Республики Беларусь в КНР выехало 15 студентов БГСХА.

По состоянию на 4 февраля возвратились 8 студентов. За всеми прибывшими установлено 14-дневное медицинское наблюдение с ежедневным осмотром на наличие температуры и катаральных явлений. Проведено лабораторное обследование на базе РНПЦ «Эпидемиологии и микробиологии» на наличие коронавирусной инфекции. Среди студентов заболевших не выявлено».

Медики в очередной раз просят всех жителей нашего города и района соблюдать простые, но действенные меры профилактики: соблюдать гигиену рук и респираторный этикет при чихании или кашле; не трогать грязными руками глаза; избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторной инфекции.