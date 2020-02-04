Китай благодарен руководству Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом — Цуй Цимин

Источник материала: Асiповiцкi край

Китай благодарен руководству Беларуси за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА .

В соответствии с поручением главы государства Александра Лукашенко в срочном порядке Китаю предоставлена гуманитарная помощь для профилактики и контроля эпидемии, вызванной новым типом коронавируса. «Первая партия помощи белорусской стороны прибыла в Китай, в связи с чем Китай выражает благодарность. Это отражает высокий уровень стратегического партнерства между Китаем и Беларусью и глубокую дружбу между народами. Китай и Беларусь поддерживают тесную связь и координацию в области профилактики и контроля эпидемии», — сказал Цуй Цимин.