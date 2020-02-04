|
Влюбленные смогут пробежать в Минске дистанцию в форме сердца
Источник материала: Tut.by
В парке Челюскинцев утром 16 февраля пройдет забег ко Дню всех влюбленных — по маршруту в форме сердца.
Участники выбрать одну из дистанций — 1,5 — или 3, 5, 10 и 15 км. Есть и эстафета для пар: влюбленным нужно пробежать 1,5 или 5 км. Для детей организуют специальную 500-метровую трассу. Будут места для переодевания и хранения вещей, фотозоны и чай с печеньем на финише. Чтобы участвовать, нужно
В прошлом году на старт забега «ЗаКаханне» вышли 350 бегунов.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В парке Челюскинцев утром 16 февраля пройдет забег ко Дню всех влюбленных - по маршруту в форме сердца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)