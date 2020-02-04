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Влюбленные смогут пробежать в Минске дистанцию в форме сердца

04.02.2020 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Челюскинцев утром 16 февраля пройдет забег ко Дню всех влюбленных — по маршруту в форме сердца.


Фото: предоставлено организаторами забега

Участники выбрать одну из дистанций — 1,5 — или 3, 5, 10 и 15 км. Есть и эстафета для пар: влюбленным нужно пробежать 1,5 или 5 км. Для детей организуют специальную 500-метровую трассу. Будут места для переодевания и хранения вещей, фотозоны и чай с печеньем на финише. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться: организаторы ограничили количество бегунов 550 заявками.

В прошлом году на старт забега «ЗаКаханне» вышли 350 бегунов.

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В парке Челюскинцев утром 16 февраля пройдет забег ко Дню всех влюбленных - по маршруту в форме сердца.
 
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