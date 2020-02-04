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За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров

04.02.2020 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой степени распространяются и черты их персонажей. 

А как выглядят актёры в неформальной обстановке – в компании с друзьями или дома? Если говорить о современных звёздах, то узнать это несложно, ведь они сами делятся своими снимками в соцсетях. 

С другой стороны, найти фотографии актёров прошлого века за пределами съёмочной площадки или мест светских мероприятий не так-то просто. Впрочем, такие снимки есть, хотя даже на них артисты получились хорошо. Вероятно, неудачные фотографии даже проявляли с плёнок. 

Андрей Миронов 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Валентина Малявина и Александр Збруев 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Лариса Удовиченко с дочерью Марией 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Юрий Торсуев и Владимир Торсуев 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника» 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Алексанр Абдулов и Татьяна Пельтцер 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Фаина Раневская и Марина Неёлова 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Владимир Высоцкий с сыном Марины Влади – Владимиром 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Евгений Леонов с женой и сыном 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Фото: instagram.com/kino.cccp 

А вы видели советских актёров за кадром?

У нас есть подборка таких фотографий – смотрите здесь

Люди в материале: Андрей Миронов, Валентина Малявина, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Мария Удовиченко, Юрий Торсуев, Владимир Торсуев, Алексанр Абдулов, Татьяна Пельтцер, Фаина Раневская, Марина Неёлова, Любовь Полищук, Алексей Макаров, Владимир Высоцкий, Владимир Бруйе, Евгений Леонов, Ванда Стойлова, Андрей Леонов
 
 
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Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой...
 
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