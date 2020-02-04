За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров

Источник материала: СТВ

Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой степени распространяются и черты их персонажей.

А как выглядят актёры в неформальной обстановке – в компании с друзьями или дома? Если говорить о современных звёздах, то узнать это несложно, ведь они сами делятся своими снимками в соцсетях.

С другой стороны, найти фотографии актёров прошлого века за пределами съёмочной площадки или мест светских мероприятий не так-то просто. Впрочем, такие снимки есть, хотя даже на них артисты получились хорошо. Вероятно, неудачные фотографии даже проявляли с плёнок.

Андрей Миронов



Фото: instagram.com/kino.cccp

Валентина Малявина и Александр Збруев



Фото: instagram.com/kino.cccp

Лариса Удовиченко с дочерью Марией



Фото: instagram.com/kino.cccp

Юрий Торсуев и Владимир Торсуев

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»



Фото: instagram.com/kino.cccp

Алексанр Абдулов и Татьяна Пельтцер



Фото: instagram.com/kino.cccp

Фаина Раневская и Марина Неёлова



Фото: instagram.com/kino.cccp

Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым



Фото: instagram.com/kino.cccp

Владимир Высоцкий с сыном Марины Влади – Владимиром



Фото: instagram.com/kino.cccp

Евгений Леонов с женой и сыном



Фото: instagram.com/kino.cccp

А вы видели советских актёров за кадром?