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За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Источник материала: СТВ
Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой степени распространяются и черты их персонажей.
А как выглядят актёры в неформальной обстановке – в компании с друзьями или дома? Если говорить о современных звёздах, то узнать это несложно, ведь они сами делятся своими снимками в соцсетях.
С другой стороны, найти фотографии актёров прошлого века за пределами съёмочной площадки или мест светских мероприятий не так-то просто. Впрочем, такие снимки есть, хотя даже на них артисты получились хорошо. Вероятно, неудачные фотографии даже проявляли с плёнок.
Андрей Миронов
Валентина Малявина и Александр Збруев
Лариса Удовиченко с дочерью Марией
Юрий Торсуев и Владимир Торсуев
Алексанр Абдулов и Татьяна Пельтцер
Фаина Раневская и Марина Неёлова
Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым
Владимир Высоцкий с сыном Марины Влади – Владимиром
Евгений Леонов с женой и сыном
А вы видели советских актёров за кадром?
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Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой...
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