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Бывалый охотник с первой попытки отстрелил рога оленю, чтобы спасти его
Источник материала: Tut.by
В Канаде очевидцы заметили двух оленей, намертво сцепившихся друг с другом рогами. Они запутались и не могли освободиться самостоятельно, поэтому на помощь пришел сотрудник службы охраны природы и по совместительству бывалый охотник. Подобраться к животным не получалось, поэтому мужчина решил просто отстрелить оленьи рога с расстояния! Посмотрите, что из этого вышло.
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Олени запутались рогами и не могли освободиться.
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