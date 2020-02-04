Бывалый охотник с первой попытки отстрелил рога оленю, чтобы спасти его

Источник материала: Tut.by

В Канаде очевидцы заметили двух оленей, намертво сцепившихся друг с другом рогами. Они запутались и не могли освободиться самостоятельно, поэтому на помощь пришел сотрудник службы охраны природы и по совместительству бывалый охотник. Подобраться к животным не получалось, поэтому мужчина решил просто отстрелить оленьи рога с расстояния! Посмотрите, что из этого вышло.