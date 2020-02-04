«В лагере был дом терпимости». Как 75 лет назад был освобожден Освенцим

Источник материала: Аргументы и факты

Считается, что в Аушвице было уничтожено более миллиона человек. Девять десятых из них – евреи. В боях за этот лагерь и город Освенцим погиб 231 солдат и офицер Красной Армии. К 75-летию освобождения Министерство обороны России напомнило о ряде ключевых документов, хранящихся в его архивах.

Сгорали за 8 минут

Из докладной записки военного корреспондента газеты «Правда» подполковника Бориса Полевого - того самого, автора «Повести о настоящем человеке» - начальнику политуправления 1-го Украинского фронта от 29 января 1945 г. (Полевой одним из первых успел составить о лагере Освенцим своё впечатление, поговорив с некоторыми выжившими заключёнными):

«В первые два года людей умерщвляли обычным способом, расстреливали и зарывали в больших могилах емкостью на 200-250 чел. Сотни таких могил находятся в восточной части лагеря, которые лагерники стали называть «аллеей Гитлера». В 1942 году немцы построили два крематория, первый, в котором трупы сжигались, так же, как в Майданеке, напоминает собой внешне большой завод для выжигания извести, второй, так называемый «конвейер смерти». Это было длинное здание, почти в полкилометра длиной, в конце которого находились шахтерские печи, отопляющиеся горячим угольным газом, температура в печи доходила до 800 градусов, так что трупы сгорали в них за 8 минут»

«Моя совесть – это Адольф Гитлер»

Гораздо более полный перечень преступлений нацистов в Аушвице содержит в себе Информационный бюллетень политического управления 1-го Украинского фронта. Полный машинописный текст можно прочитать здесь »

Многие цитаты из этого документа позднее вошли в доказательную часть обвинений советской стороны по отношению к гитлеровскому режиму.

Из свидетельств бывшей заключённой Тины Левиной, уроженки Варшавы: «Женщинам в суп примешивали бром и еще какой-то порошок, вследствие чего ни у одной женщины не было менструаций. В каждом блоке была женщина из уголовных, которая отличалась такой же зверской жестокостью, как «капо» (лагерная полиция из заключённых. – Ред.)…

В лагере был дом терпимости. Там находилось много женщин из числа заключенных. Пользоваться ими могли только заключенные – арийцы. Право посещения дома терпимости заключенные получали за деньги (2 марки за 15 минут) или в качестве «премии» за усердную работу… Для персонала СС был особый дом терпимости с немками».

Про обслуживание печей, о которых докладывал Борис Полевой, в документе сказано следующее: «Существовала еще «зондеркомандо», т. е. специальная команда из заключенных, в количестве 400 человек, которая обслуживала крематорий. Задача этой команды состояла в том, что она разбирала после умерщвления газом трупы, доставляла их к печам и там сжигала. Членов этой команды немцы убивали и сжигали каждые два месяца, так как они очень много знали. Сперва сжигали 200 человек, на место которых набирали новых. Этих новых обучали оставшиеся 200 человек, после чего и их убивали…

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Был случай, когда группа заключенных из «зондеркомандо» организовала восстание. Они достали где-то несколько револьверов, застрелили несколько эсэсовцев и бежали. Их догнала группа эсэсовцев. Во время перестрелки были убиты 13 заключенных, двум удалось бежать. Перед побегом заключенные частично разрушили один крематорий».

Или вот ещё о «капо». Поляк из Радома рассказывает: «Гитлеровцы издевались над заключенными, как хотели. «Капо» вырывали у заключенных золотые коронки и зубы, меняли их на водку».

Из показаний доктора Зигмунда Блоха: «В Биркенау работал палач врач д-р Менгерле (так в тексте. – Ред.) , которого заключенные особенно боялись. Он при осмотрах отбирал жертв для крематория. Когда кто-то у него спросил, как совесть позволяет ему уничтожать столько молодых людей, Менгерле ответил: «Что? Совесть? Моя совесть – это Адольф Гитлер». Пожалуй, это первое упоминание о нацистском преступнике Йозефе Менгеле, «ангеле смерти из Освенцима», не в немецких источниках.

Об экспериментах над людьми говорят и другие источники. «Бывший заключенный лагеря, инженер-химик Неткачев Виктор Иванович, русский, работавший на заводе «И. (Г. – Ред.) Фарбениндустри» в г. Освенцим, рассказал, что среди рабочих-заключенных этого завода были мальчики от 9 до 14 лет, подвергнутые кастрации. Над этими мальчиками велось наблюдение.

«Я, за краткостью срока – говорит Неткачев, - не мог видеть всех последствий этой чудовищной операции. Но я не мог без боли смотреть в глаза этих мальчиков. В них была безжизненность, а сами они были апатичны и медлительны».

В 1942 г. лагерь «Аушвиц – Биркенау» посетил шеф «чёрного ордена» СС Генрих Гиммлер, который распорядился усовершенствовать технику массового уничтожения людей. Тогда же лагерь стал профильным учреждением для «окончательного решения еврейского вопроса».

«С пуском первого крематория, - говорится в документе 1-го Украинского фронта, - началось массовое отравление и кремация граждан не только Польши, но и всех стран Европы. В июне 1942 года было сожжено много семей из Чехословакии. В 1943 году эшелонами доставлялись граждане Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Болгарии и других стран. В июне-июле 1944 года после окончательной оккупации Венгрии, немцами за два месяца было привезено и уничтожено более 600.000 венгерских евреев… Летом 1944 года за один день было сожжено около 17.000 цыган. Избежал гибели лишь один цыган – Бернарт Фердинанд из Судетской области. После их сожжения были уничтожены все приставленные к ним заключенные врачи, якобы, за то, что «плохо лечили пациентов, почему и пришлось предать последних кремации».

Не только немцы

Немалую часть грязной работы по уничтожению советских евреев взяли на себя поднявшие голову после 22 июня 1941 г. националисты. Значительная часть еврейского населения Украины и Прибалтики была убита их же соседями. Иногда – ещё до прихода частей вермахта и СС. В Каунасе в конце Июня литовскими националистами было зверски убито около 4 тыс. евреев. Аналогичный погром с многочисленными жертвами прошёл в июле во Львове. Убийства евреев зафиксированы как в крупных городах – Тернополь, Вильнюс, Рига, так и в небольших.

Антисемитские погромы, организованные местными националистами, не могли не заинтересовать немцев. Оперативные подразделения СС на оккупированных территориях тщательно анализировали эти проявления. Отмечалось, например, что погромные настроения не удалось вызвать на территории РСФСР и Белоруссии. С точки зрения нацистов, эти погромы не носили характер тотального уничтожения и поэтому не вполне вписывались в схему «окончательного решения еврейского вопроса». Кроме того, действия погромщиков лишали оккупантов значительной части еврейской собственности. Поэтому с осени 1941 г. нацисты привлекали местных националистов Прибалтики и Украины только для решения локальных задач и только под своим контролем.

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Не следует думать, что коллаборационисты действовали только в Прибалтике и на Украине. Общая численность русской вспомогательной полиции на оккупированных территориях (по самым минимальным оценкам) превышала 100 тыс. человек. Некоторые из них тоже повинны в Холокосте. На оккупированной территории РСФСР еврейские гетто находились в Калинине (Тверь), Калуге, Ильине (Тверская обл.), Ростове-на-Дону…

Считается, что в России нацистами и их пособниками было уничтожено не менее 120 тыс. евреев из 2,6 млн., убитых на территории СССР. Только на Украине погибли 1,4 млн. Всего же в ходе катастрофы, постигшей европейское еврейство, погибли от 4 до 7 млн. человек.