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Какие универмаги и в какие дни будут устраивать в феврале распродажи

04.02.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале многие минские магазины и торговые центры проведут уже привычные скидочные дни. Товары можно будет купить до 70%, чем обычно. В какие дни и в каких магизанах искать скидки, рассказывает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 

В какие дни будут скидки Размер скидки
ЦУМ Минск
6, 7, 8, 13, 14, 15, 20,21, 22, 23, 27, 28, 29 февраля до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 
с 17 по 24 февраля 45% на более чем 145 товаров
каждый понедельник и воскресенье февраля 22% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
ГУМ
4, 11, 18, 25 февраля 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
6, 27 февраля  27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
8, 29 февраля 30% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
каждую среду февраля 35% на непродовольственные товары ценой от 35 рублей за одну штуку или метр (акция «Среда – день больших покупок»)
13, 14, 15 февраля 35% на непродовольственные товары (акция «К Дню влюбленных»)
20, 21, 22 февраля 35% на непродовольственные товары (акция «К Дню защитников Отечества)
Универмаг «Беларусь»
8, 9, 15, 16, 29 февраля 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
4, 11, 18, 25 февраля

28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Февральский вторник»)
21, 22, 23 февраля 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Заслуженные скидки»)
6, 7, 20, 27, 28 февраля 32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Лютые скидки»)
13, 14 февраля 32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Скидки с любовью»)
Торговый дом «На Немиге»
11-14, 20-23, 27-29 февраля 33% на непродовольственные товары
каждый вторник, субботу и воскресенье февраля 30% на непродовольственные товары
5, 19, 26 февраля 35% на непродовольственные товары (акция «Семейные среды»)
каждый понедельник, среду, пятницу февраля 5% на продовольственные товары
6, 7 февраля 33% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
«Кирмаш»
21, 22, 23 февраля 30% на непродовольственные товары (акция «Ко Дню защитников Отечества»)
каждую среду февраля 27% на непродовольственные товары
каждую пятницу и субботу февраля 28% на непродовольственные товары
каждый понедельник февраля 30% для держателей дисконтных карт
Магазины торгового центра «Столица»
22, 23 февраля скидки до 70%

«Алеся»

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
4, 7, 11, 18, 25, 28 февраля 20%
13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля 25%
с 1 по 29 февраля 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей

«Старт-Х»

(ул. Долгобродская, 26)
каждую среду февраля 20%
каждый вторник февраля 20% для пенсионеров и многодетных семей
21, 22, 23 февраля 20% (акция «Ко Дню защитников Отечества»)

«Северянка»

(ул. Ангарская, 38)
каждый вторник, четверг и субботу февраля 15% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей»

(ул. Калинина, 1)
6, 13, 20, 27 февраля 20% на весь ассортимент
c 1 по 29 февраля до 30% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня»

(пр. Независимости, 131/1)
каждую среду февраля 22%
20, 21, 22 февраля до 30% на отдельные группы товаров

«Богатырь»

(ул. Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг февраля 15%

«Лянок»

(пр. Независимости, 46)
каждую среду, субботу февраля  20%

«Пальмира»

(ул. Шугаева, 3/1)
с 1 по 29 февраля 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование»

(ул. Щербакова, 30)
6, 13, 20, 27 февраля 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
25 февраля 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Фирменный обувной магазин «Луч»

(ул. Кирова, 4)
весь февраль от 20 до 50 % на отдельные группы товаров
каждую среду февраля 20% на все товары, не участвующие в других акциях

«Детский мир»

(Логойский тракт 25/1)
 
13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля 10%

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Теги: Минск
 
 
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В феврале многие минские магазины и торговые центры проведут уже привычные скидочные дни.
 
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