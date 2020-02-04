Какие универмаги и в какие дни будут устраивать в феврале распродажи

|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ЦУМ Минск
|6, 7, 8, 13, 14, 15, 20,21, 22, 23, 27, 28, 29 февраля
|до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|с 17 по 24 февраля
|45% на более чем 145 товаров
|каждый понедельник и воскресенье февраля
|22% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
|ГУМ
|4, 11, 18, 25 февраля
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
|6, 27 февраля
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
|8, 29 февраля
|30% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
|каждую среду февраля
|35% на непродовольственные товары ценой от 35 рублей за одну штуку или метр (акция «Среда – день больших покупок»)
|13, 14, 15 февраля
|35% на непродовольственные товары (акция «К Дню влюбленных»)
|20, 21, 22 февраля
|35% на непродовольственные товары (акция «К Дню защитников Отечества)
|Универмаг «Беларусь»
|8, 9, 15, 16, 29 февраля
|30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|4, 11, 18, 25 февраля
|
28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Февральский вторник»)
|21, 22, 23 февраля
|35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Заслуженные скидки»)
|6, 7, 20, 27, 28 февраля
|32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Лютые скидки»)
|13, 14 февраля
|32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Скидки с любовью»)
|Торговый дом «На Немиге»
|11-14, 20-23, 27-29 февраля
|33% на непродовольственные товары
|каждый вторник, субботу и воскресенье февраля
|30% на непродовольственные товары
|5, 19, 26 февраля
|35% на непродовольственные товары (акция «Семейные среды»)
|каждый понедельник, среду, пятницу февраля
|5% на продовольственные товары
|6, 7 февраля
|33% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
|«Кирмаш»
|21, 22, 23 февраля
|30% на непродовольственные товары (акция «Ко Дню защитников Отечества»)
|каждую среду февраля
|27% на непродовольственные товары
|каждую пятницу и субботу февраля
|28% на непродовольственные товары
|каждый понедельник февраля
|30% для держателей дисконтных карт
|Магазины торгового центра «Столица»
|22, 23 февраля
|скидки до 70%
|
«Алеся»
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|4, 7, 11, 18, 25, 28 февраля
|20%
|13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля
|25%
|с 1 по 29 февраля
|20% при единовременной покупке свыше 120 рублей
|
«Старт-Х»
(ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду февраля
|20%
|каждый вторник февраля
|20% для пенсионеров и многодетных семей
|21, 22, 23 февраля
|20% (акция «Ко Дню защитников Отечества»)
|
«Северянка»
(ул. Ангарская, 38)
|каждый вторник, четверг и субботу февраля
|15% на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей»
(ул. Калинина, 1)
|6, 13, 20, 27 февраля
|20% на весь ассортимент
|c 1 по 29 февраля
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Гаспадар и Гаспадыня»
(пр. Независимости, 131/1)
|каждую среду февраля
|22%
|20, 21, 22 февраля
|до 30% на отдельные группы товаров
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«Богатырь»
(ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг февраля
|15%
|
«Лянок»
(пр. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу февраля
|20%
|
«Пальмира»
(ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 29 февраля
|15% на отдельные группы товаров
|
«Сантехоборудование»
(ул. Щербакова, 30)
|6, 13, 20, 27 февраля
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|25 февраля
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
Фирменный обувной магазин «Луч»
(ул. Кирова, 4)
|весь февраль
|от 20 до 50 % на отдельные группы товаров
|каждую среду февраля
|20% на все товары, не участвующие в других акциях
|
«Детский мир»
(Логойский тракт 25/1)
|13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля
|10%