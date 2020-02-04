Какие универмаги и в какие дни будут устраивать в феврале распродажи

В какие дни будут скидки Размер скидки

ЦУМ Минск

6, 7, 8, 13, 14, 15, 20,21, 22, 23, 27, 28, 29 февраля до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

с 17 по 24 февраля 45% на более чем 145 товаров

каждый понедельник и воскресенье февраля 22% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)

ГУМ

4, 11, 18, 25 февраля 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)

6, 27 февраля 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)

8, 29 февраля 30% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)

каждую среду февраля 35% на непродовольственные товары ценой от 35 рублей за одну штуку или метр (акция «Среда – день больших покупок»)

13, 14, 15 февраля 35% на непродовольственные товары (акция «К Дню влюбленных»)

20, 21, 22 февраля 35% на непродовольственные товары (акция «К Дню защитников Отечества)

Универмаг «Беларусь»

8, 9, 15, 16, 29 февраля 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

4, 11, 18, 25 февраля 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Февральский вторник»)

21, 22, 23 февраля 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Заслуженные скидки»)

6, 7, 20, 27, 28 февраля 32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Лютые скидки»)

13, 14 февраля 32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (акция «Скидки с любовью»)

Торговый дом «На Немиге»

11-14, 20-23, 27-29 февраля 33% на непродовольственные товары

каждый вторник, субботу и воскресенье февраля 30% на непродовольственные товары

5, 19, 26 февраля 35% на непродовольственные товары (акция «Семейные среды»)

каждый понедельник, среду, пятницу февраля 5% на продовольственные товары

6, 7 февраля 33% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт

«Кирмаш»

21, 22, 23 февраля 30% на непродовольственные товары (акция «Ко Дню защитников Отечества»)

каждую среду февраля 27% на непродовольственные товары

каждую пятницу и субботу февраля 28% на непродовольственные товары

каждый понедельник февраля 30% для держателей дисконтных карт

Магазины торгового центра «Столица»

22, 23 февраля скидки до 70%

«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

4, 7, 11, 18, 25, 28 февраля 20%

13, 14, 15, 20, 21, 22 февраля 25%

с 1 по 29 февраля 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей

«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

каждую среду февраля 20%

каждый вторник февраля 20% для пенсионеров и многодетных семей

21, 22, 23 февраля 20% (акция «Ко Дню защитников Отечества»)

«Северянка» (ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу февраля 15% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

6, 13, 20, 27 февраля 20% на весь ассортимент

c 1 по 29 февраля до 30% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)

каждую среду февраля 22%

20, 21, 22 февраля до 30% на отдельные группы товаров

«Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг февраля 15%

«Лянок» (пр. Независимости, 46)

каждую среду, субботу февраля 20%

«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 29 февраля 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)

6, 13, 20, 27 февраля 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

25 февраля 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4)

весь февраль от 20 до 50 % на отдельные группы товаров

каждую среду февраля 20% на все товары, не участвующие в других акциях

«Детский мир» (Логойский тракт 25/1)

