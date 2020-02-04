Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник материала: Ивьевский край

Климатический активист Грета Тунберг в этом году снова будет выдвинута на право соискания Нобелевской премии мира. Ее номинировали двое шведских законодателей из Левой партии Швеции, которая располагает менее 10% мест в шведском парламенте.

Йенс Холм и Хакан Свеннелинг считают, что 17-летний подросток много работала для того, чтобы открыть политикам глаза на климатический кризис. Они говорят, что ее работа «по сокращению наших выбросов и соблюдению Парижского соглашения является актом установления мира».

В прошлом году журналом Time Грета была названа «Человеком года». Также она была номинирована на Нобелевскую премию мира 2019 года тремя членами шведского парламента. Но премия была вручена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за урегулирование конфликта с соседней Эритреей из-за приграничных территорий.

Нобелевская премия мира вручалась 99 раз с 1901 года. 19 раз комитет не смог определиться с персоной, достойной этой высокой награды. Выбором лауреата премии мира занимается Норвежский нобелевский комитет, а за остальные четыре премии отвечают нобелевские комитеты, входящие в Шведскую королевскую академию наук и другие авторитетные научные организации. Выбор Норвежского комитета критикуют практически каждый год.