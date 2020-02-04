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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

04.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Выкуп жилых домов, находящихся в собственности у хозяйства, неудовлетворительное качество коммунальных услуг, земельные споры. Обо всем этом говорили люди председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу во время выездного приема по личным вопросам, прошедшего в агрогородке Речки Могилевского района. Одной из задач приема было, по словам Леонида Константиновича, изучить ситуацию в одном из лучших хозяйств региона ЗАО «Агрокомбинат «Заря» и в агрогородке, в котором живет большая часть работников закрытого акционерного общества — чтобы определиться, как хозяйство будет развиваться дальше.

В «Заре» есть люди, которые, достаточно долго проработав в закрытом акционерном обществе, хотели бы выкупить в собственность дома, в которых живут. Но оказалось, что согласно Положению, регламентирующему деятельность агрокомбината, сделать это нельзя. Что противоречит Указу Президента № 253. Было решено: до конца недели внести изменения в Положение, чтобы работники «Зари» могли воспользоваться правом на приватизацию жилья. Во время разговора с работниками ЗАО поднимались и другие проблемы, существующие в хозяйстве. Они будут решены, чтобы и жизнь у работников агрокомбината стала комфортнее, и работа стала более эффективной.

Жительница агрогородка Полыковичи Вера Карасева с 2011 года ведет судебные споры в судах. Причина — земельные споры с соседями. Но вот так — на приеме — однозначно сказать, кто прав, а кто виноват, невозможно. Только суд вправе определить, на чьей стороне правда.

Ирина Дегтярова, работающая в агроторговой фирме «Вейно», говорила о том, что на протяжении двух лет хозяйство не осуществляло страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. «Вейно» сейчас находится в санации. Это и стало причиной невыплат. Как рассказал антикризисный управляющий Юрий Ивлиев, изыскиваются возможности делать выплаты. Все долги планируется выплатить до конца июля. И сделать так, чтобы ни один из тех, кто уходит на пенсию, не почувствовал себя ущемленным.

О коммунальных проблемах рассказала жительница Речек Юлия Науменко. Летом, к примеру, в агрогородке неделю не было воды – вообще. И в Жилкомхозе не могли ответить, когда появится. Сейчас же в квартире Юлии Владимировны нет горячей воды. Из-за отсутствия так называемой линии циркуляции добиться той температуры воды в кране, что требуется, невозможно – требуется ремонт. Который и будет произведен в ближайшее время. Пока же Науменко вынуждена пользоваться электрическим водонагревателем. И платить за электричество 100 рублей в месяц.

Каждый, кто пришел на прием, был услышан. И получит помощь. Конкретную и в ближайшее время.

Павел Минченко, СБ 

Источник: mogilev-region.gov.by 

 
 
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Выкуп жилых домов, находящихся в собственности у хозяйства, неудовлетворительное качество коммунальных услуг, земельные споры. Обо всем этом говорили люди...
 
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