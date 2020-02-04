РОЧС выявил нарушения требований пожарной безопасности на субъектах хозяйствования

Ганцевичским РОЧС проведена выборочная проверка и мониторинги субъектов хозяйствования.
Выборочная проверка проведена на следующем объекте:
— ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.).
Мониторинги проведены на следующих объектах:
— ИП «Семечко Александр Иванович» (руководитель – Семечко А.И.);
— ЧТУП «НастинДар» (руководитель – Тихонович Е.Н.);
— лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на торговом объекте ООО «Торговая сеть Твой» (руководитель – Мартынюк Ю.А.);
В ходе проведения выборочной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ОАО «Возрождение»:
— не создана пожарно-техническая комиссия;
МТФ аг. Раздяловичи:
— в отдельных помещениях электрооборудование (светильники, ответвительные коробки) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны, крышки);
— в помещении класса по охране труда корпус отопительной печи имеет трещины, отсутствует предтопочный лист;
— пролитые горючие жидкости в здании новой мастерской, на территории заправки не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и не удалены из здания и территории заправки;
— отдельные помещения не обеспечены требуемым количеством перичных средств пожаротушения (огнетушителями);
— имеющийся огнетушитель неисправен (в диспетчерской – отсутствуют сведения о прохождении ТО);
— наружная эвакуационная дверь в здании диспетчерской не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрывается при помощи ключа);
— не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания механизаторов;
— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;
МТФ №2
— в помещении молочного блока электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
— отдельные животноводческих помещения и здания не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);
— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;
— помещение операторной эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (в помещении складируется имущество, используется в качестве склада);
— имеющийся огнетушитель неисправен (в здании молочного блока – нет сведений о прохождении ТО);
— отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
МТФ №3
— в отдельных помещениях электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
— наружная эвакуационная дверь в здании молочного блока не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрывается при помощи ключа);
— помещение электрощитовой эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (в помещении складируется имущество, используется в качестве склада);
— отдельные здания и помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);
— не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания механизаторов;
— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;
— отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
МТФ №4
— в отдельных животноводческих зданиях и помещениях электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
— отдельные здания и помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);
— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;
МТФ д. Ясенево
— отдельные животноводческие здания и помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);
— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;
Административное здание аг. Раздяловичи:
— в отдельных помещениях электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
— в помещении главного бухгалтера корпус отопительной печи имеет сквозные трещины;
— отсутствует план эвакуации;
— наружная эвакуационная дверь не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрывается при помощи ключа);
— отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности.
В ходе мониторинга на объекте ИП «Семечко Александр Иванович» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— помещение склада эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией (в перегородке имеется дверной проем, отсутствующий в проектной документации).
Руководителю субъекта хозяйствования, на котором выявлены нарушения по результатам проведённого мониторинга, направлены рекомендации по их устранению.
В ходе мониторинга лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на торговом объекте ООО «Торговая сеть Твой» и ЧТУП «НастинДар» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ЧПУП «ЛесстройСерж» по результатам которого не устранено следующее нарушение:
— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующим ТНПА;
— не проведен противопожарный инструктаж с работниками предприятия;
— не организована подготовка работников по программам ПТМ (работники, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования; работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов; работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ; работники – исполнители огневых работ);
— не разработан план эвакуации в помещении магазине «Эвелин»;
— не обеспечена минимальная ширина проходов в торговом зале (ширина прохода между торговыми рядами, при площади торгового зала до 150 м2, должна составлять не менее одного метра);
— помещении магазина не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
— допускает размещение имущества препятствующего безопасной эвакуации;
— не произведена очистка в производственном цехе на пилораме от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
— не обозначены пути эвакуации из зданий предприятия пилорамы;
— допускается использование электрооборудования (светильники) в помещениях предприятия не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
— не обеспечено первичными средствами пожаротушения в зданиях предприятия пилорамы;
— в бытовом помещении допускается эксплуатация теплогенерирующего устройства не промышленного (не заводского) изготовления (металлические печи).
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» по результатам которого не устранено следующее нарушение:
— отдельные здания и помещения лесничеств не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);
— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) – с составлением актов проверки;
— не проведен ремонт отопительного котла в Раздяловичском лесничестве (дымоход имеет сквозные трещины).
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:
— ЧТУП «АстроиМгрупп» (руководитель – Лойко А.Э.);
— ООО «Вуд Плейс» (руководитель – Захарченя И.Ф.);
— ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система» (руководитель – Быкович О.В.);
— ИП «Пищ Людмила Васильевна.» (руководитель – Пищ Л.В).