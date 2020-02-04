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РОЧС выявил нарушения требований пожарной безопасности на субъектах хозяйствования

04.02.2020 16:57 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведена выборочная проверка и мониторинги субъектов хозяйствования.

Выборочная проверка проведена на следующем объекте:

— ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.).

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— ИП «Семечко Александр Иванович» (руководитель – Семечко А.И.);

— ЧТУП «НастинДар» (руководитель – Тихонович Е.Н.);

— лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на торговом объекте ООО «Торговая сеть Твой» (руководитель – Мартынюк Ю.А.);

В ходе проведения выборочной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ОАО «Возрождение»:

— не создана пожарно-техническая комиссия;

МТФ аг. Раздяловичи:

— в отдельных помещениях электрооборудование (светильники, ответвительные коробки) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны, крышки);

— в помещении класса по охране труда корпус отопительной печи имеет трещины, отсутствует предтопочный лист;

— пролитые горючие жидкости в здании новой мастерской, на территории заправки не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и не удалены из здания и территории заправки;

— отдельные помещения не обеспечены требуемым количеством перичных средств пожаротушения (огнетушителями);

— имеющийся огнетушитель неисправен (в диспетчерской – отсутствуют сведения о прохождении ТО);

— наружная эвакуационная дверь в здании диспетчерской не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрывается при помощи ключа);

— не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания механизаторов;

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;

МТФ №2

— в помещении молочного блока электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);

— отдельные животноводческих помещения и здания не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;

— помещение операторной эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (в помещении складируется имущество, используется в качестве склада);

— имеющийся огнетушитель неисправен (в здании молочного блока – нет сведений о прохождении ТО);

— отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

МТФ №3

— в отдельных помещениях электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);

— наружная эвакуационная дверь в здании молочного блока не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрывается при помощи ключа);

— помещение электрощитовой эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (в помещении складируется имущество, используется в качестве склада);

— отдельные здания и помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);

— не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания механизаторов;

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;

— отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

МТФ №4

— в отдельных животноводческих зданиях и помещениях электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);

— отдельные здания и помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;

МТФ д. Ясенево

— отдельные животноводческие здания и помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;

Административное здание аг. Раздяловичи:

— в отдельных помещениях электрооборудование (светильники) эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);

— в помещении главного бухгалтера корпус отопительной печи имеет сквозные трещины;

— отсутствует план эвакуации;

— наружная эвакуационная дверь не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (закрывается при помощи ключа);

— отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности.

В ходе мониторинга на объекте ИП «Семечко Александр Иванович» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— помещение склада эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией (в перегородке имеется дверной проем, отсутствующий в проектной документации).

Руководителю субъекта хозяйствования, на котором выявлены нарушения по результатам проведённого мониторинга, направлены рекомендации по их устранению.

В ходе мониторинга лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на торговом объекте ООО «Торговая сеть Твой» и ЧТУП «НастинДар» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ЧПУП «ЛесстройСерж» по результатам которого не устранено следующее нарушение:

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующим ТНПА;

— не проведен противопожарный инструктаж с работниками предприятия;

— не организована подготовка работников по программам ПТМ (работники, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования; работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов; работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ; работники – исполнители огневых работ);

— не разработан план эвакуации в помещении магазине «Эвелин»;

— не обеспечена минимальная ширина проходов в торговом зале (ширина прохода между торговыми рядами, при площади торгового зала до 150 м2, должна составлять не менее одного метра);

— помещении магазина не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

— допускает размещение имущества препятствующего безопасной эвакуации;

— не произведена очистка в производственном цехе на пилораме от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;

— не обозначены пути эвакуации из зданий предприятия пилорамы;

— допускается использование электрооборудования (светильники) в помещениях предприятия не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);

— не обеспечено первичными средствами пожаротушения в зданиях предприятия пилорамы;

— в бытовом помещении допускается эксплуатация теплогенерирующего устройства не промышленного (не заводского) изготовления (металлические печи).

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» по результатам которого не устранено следующее нарушение:

— отдельные здания и помещения лесничеств не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями);

— не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) – с составлением актов проверки;

— не проведен ремонт отопительного котла в Раздяловичском лесничестве (дымоход имеет сквозные трещины).

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:

— ЧТУП «АстроиМгрупп» (руководитель – Лойко А.Э.);

— ООО «Вуд Плейс» (руководитель – Захарченя И.Ф.);

— ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система» (руководитель – Быкович О.В.);

— ИП «Пищ Людмила Васильевна.» (руководитель – Пищ Л.В).

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Ганцевичским РОЧС проведена выборочная проверка и мониторинги субъектов хозяйствования. Выборочная проверка проведена на следующем объекте: — ОАО «Возрождение»...
 
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