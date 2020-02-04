«Печальное начало». Отзывы зрителей на сериал «Поздний срок»

Источник материала: Аргументы и факты

Первый канал начал показ восьмисерийной мелодрамы Игоря Мужжухина и Дмитрия Магонова «Поздний срок». Главная героиня сериала — владелица собственного информационного агентства Лера Смирнова (Любовь Толкалина, сериал «Секретарша»). Когда-то Лера была начинающей журналисткой из провинции (в молодости её играет Полина Кузьминская), но сумела устроиться в престижную газету и выйти замуж за мэтра журналистики Юрия Смирнова (Александр Лазарев-младший).

Однажды налаженная жизнь рушится: после покушения Смирнов впадает в кому и находится в этом состоянии долгие пять лет. У агентства серьезные финансовые проблемы, у главной героини — постоянные ссоры с сыном мужа от первого брака. Уголовник, ранее признавшийся в том, что он стрелял в Смирнова, теперь уверяет, что оговорил себя за деньги. А кроме всего прочего, ей нужно принять решение: отключать ли супруга от системы жизнеобеспечения и что делать с незапланированной беременностью.

"АиФ" собрал отзывы первых зрителей «Позднего срока» — их мнения о фильме и актерах разделились, но в целом сериал был признан «смотрибельным».

cedoy

Сериал <…> можно назвать очередной попыткой соединить «женское» с «мужским» в кино. Женским я называю мелодрамы о тяжелой судьбе женщины со счастливым концом, а мужским — детективы, когда преступника долго не удается поймать и в конце его выводят на чистую воду. <…> Во всяком случае сериал об успешной женщине Валерии Смирновой, которую впутывают в подозрительные дела, рассчитан и на женскую, и на мужскую аудиторию. <…> В целом сюжет для зрителя знакомый, ведь фильм о современной жизни со всеми ее проблемами. Возможно, зрители найдут даже какие-то «свои» проблемы в фильме, а это повышает интерес.

Аврора1 (София)

Впервые вижу Толкалину в такой серьезной и большой роли и приятно удивлена! Тьфу-тьфу, не сглазить бы, но если будет так весь фильм, то это будет замечательно! <…> В общем, смотрю, интересно пока, и все актеры нравятся.

Дед Женя

Здесь есть ещё один несомненный плюс — Толкалиной очень точно подобрали напарницу, которая исполняет роль её героини в молодости. Очень удачно, очень... На моей памяти только один такой пример, это Страхов-Тихонов в ролях Исаева-Штирлица.

Ila

Поживее можно сюжет развивать? За полтора часа сообщили, что в журналиста стреляли и он впал в кому. Случайно наткнулись на какие-то следы покушения, которые тут же исчезли. Ну и жена беременна от любовника. Но это вообще дело житейское.

Зиновия

Пока очень даже смотрибельно. <…> Только вот этот прием со скачками во времени сильно путает — непонятно, сколько реально они прожили вместе.

annamaria25

Мне одной это кажется невероятно затянутым и скучным?

Ольга Незабудкина

Здесь [у Толкалиной] настоящий образ, интересная женщина, профи-журналистка, жена, руководитель, мамой еще будет — прелесть, я буду смотреть!

Диана К.

Понравилось всё и все. Как будет дальше — посмотрим, но пока заинтересовало. Ну а актёры/актрисы по сути дела все в фильмах плюс-минус примерно одинаковы, каждый в своей индивидуальности узнаваем или неузнаваем, если особо безлик. Пока жду завтрашних серий, здесь мне симпатичны все актёры. Ну и интрига есть.

Марина (Киса)

Обожаю Толкалину. Лазарев, Гребенщиков — форева. Смотрю с интересом. Напрягла немного Лера в молодости, Люба сама могла её прекрасно изобразить.

Лидия Грин

Согласна с теми, кто пишет, что хорошо подобрали актрису для молодой Леры. <…> В целом пока для меня это совершенно ничем не примечательный, очередной сериал. Разве что не противный, как некоторые.

Татьяна Галишникова

Любу Толкалину очень люблю и смотрю только из-за нее. Но пока, действительно, все БАНАЛЬНО. Девушка из провинции ищет работу в столице, замуж за шефа, убийство, расследование, тюрьма. <…> Короче, без восторга. Мне кажется, не будешь смотреть — много не потеряешь.

VarvaraEg

А я пока не знаю, что сказать. После двух серий. Толкалина — молодец, Гребенщиков — тоже на месте, Лазарев и Батурин — как всегда красавчики. Сюжет... Не могу сказать, что заинтересовал. Посмотрим дальше. Радует, что 8 серий, а не 256.

Gal28

Начало печальное, как часто бывает в российских мелодрамах. <…> Сюжет сериала «Поздний срок» не отличается особой уникальностью, не претендует на оригинальность. Первые серии не вдохновляют на дальнейший просмотр. Вяло развиваются события для двух показанных серий. Хотя интерес слегка появился. Дальнейшее развитие сюжета обещает быть детективным. Да и ради актёров стоит посмотреть.

123456789OL

Какой ужас — надуманный, затянутый до невозможности, сюжет предсказуем. А Толкалина — это вообще катастрофа. Переигрывает — кошмар! Разочарование до невозможности.

AURIKULA

Пока, мне всё нравится. Возможно, в середине немного будет затянут сюжет, но без этого никак. Смотрю с удовольствием.

Julia46rus

Фильм скорее мелодрама, несмотря на то, что пытаются выяснить, кто же стрелял в мужа главной героини, который после ранения 5 лет уже в коме. Первые серии расположили к просмотру, хотя и не с таким рвением, как я смотрела прошлый сериал «Ученица Мессинга». <…> Все актёры играют потрясающе. Любовь Толкалина играет серьёзную и печальную женщину, что так не свойственно ее характеру.

papaminolis

Сам сериал довольно обычный. <…> Такая жизненная история, где переплетаются любовь и ненависть, дружба и предательство, счастье и горе. Это цепляет, хочется наложить судьбу главных героев на себя и сравнить. Порассуждать, как бы ты сам поступил в том или ином случае. Нравится ли мне? Нет. Но как фон вполне имеет право на жизнь.

Fanava

Сюжет драматичный, нравится, держит зрителя в напряжении. <…> Понравился хорошо подобранный актерский состав, жалко, что актер Александр Лазарев свою роль играет только в первой серии. В целом неплохой сериал, продолжаю смотреть, рекомендую!