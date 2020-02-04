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Выход со станции метро «Площадь Победы» закроют 5 февраля

04.02.2020 18:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О закрытии выхода со станции метро «Площадь Победы» в сторону улицы Козлова сообщает пресс-служба минского метрополитена.

Выход №3-1 закроют временно, до 14 февраля в связи с проведением ремонта.

В официальном твиттер-аккаунте предприятие опубликовало схему выходов, где закрытый обозначило красным цветом.

 
 
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О закрытии выхода со станции метро «Площадь Победы» в сторону улицы Козлова сообщает пресс-служба минского метрополитена. Выход №3-1 закроют временно, до 14 февраля...
 
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