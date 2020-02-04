Герасимов и Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Пуне

Источник материала: Аргументы и факты

Двое белорусских теннисистов стартовали на турнире серии АТР 250 в Пуне. В первом раунде Егор Герасимов (90-е место в рейтинге ATP) в двух сетах был сильнее итальянца Паоло Лоренци (115) – 6:2, 6:3. Во втором круге соперником белоруса станет серб Никола Милоевич (148).

Еще один белорус Илья Ивашко (152) оставил не у дел россиянина Евгения Донского (109). Наш теннисист был сильнее в двух сетах – 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Ивашко поспорит с итальянцем Стефано Травалья (82).

Турнир в Индии продлится до 9 февраля.