Как появилось легендарное «Жигулевское»

Лидский пивзавод подготовил белорусам приятный сюрприз к 80-летию своего «Жигулевского» пива. К юбилею легендарного сорта в ритейле появилось «Жыгулеўcкае 80 год» с раритетной бутылкой и оригинальной этикеткой по мотивам дизайна 40-х годов. По случаю запуска в крупных торговых центрах появятся ретро-зоны с погружением в советскую эпоху.

Вкус новинки практически идентичен тому самому «Жигулевскому», которое стало стандартом пива и символом эпохи для многих поколений. Производили его в Лиде с 1940 года, так что и рецептура возрожденной легенды приближена к нормам советского времени. Для этого пивовары использовали особый купаж солодов и хмелей, получив насыщенное полнотелое светлое пиво.

История марки началась в конце XIX века, когда промышленник Альфред Риттер вон Велло основал завод в Самаре и начал варить пиво отменного качества под названием «Венское». В 1934 году производство посетил нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян, которому пиво пришлось по вкусу, но смутило «буржуазное» название. Пиво быстро переименовали в «Жигулевское» (от татарского «дже-гули», что означает «воля», «высшая степень свободы»). Пиво получило широкую известность, а на пике популярности его варили 735 заводов. В Беларуси на протяжении 80 лет его непрерывно выпускает Лидский пивзавод. Некоторые историки считают, что в производство его внедрили в Лиде даже раньше – в 1938 году.

«Выпускаемое в Лиде «Жигулевское» давно уже стало брендом, который известен далеко за пределами страны – отметил главный пивовар компании Олег Малахов. – Легендарный сорт начал свою историю в Беларуси на лидском пивзаводе еще в 1940 году, но по-прежнему является одним из наиболее популярных у потребителей. К юбилею мы разработали новинку «Жыгулеўcкае 80 год», которая напоминает первый сорт пива, а для усиления эффекта выбрали дизайн по мотивам реальной этикетки «Жигулевское» 40-х годов. Это новинка для нас не только дань уважения старейшему бренду, но и символ неизменного качества и преемственности традиций через поколения, который вносит особый вклад в культуру пития».

Пиво содержит 5,5% алкоголя, имеет светлый цвет (12-16 EBC), плотность составляет 13%. Сорт рекомендуется подавать охлажденным до температуры 12°C. В ритейле он представлен в стеклянной бутылке объемом 0,5 л. «Жыгулеўcкае 80 год» выпущено лимитированной партией и будет доступно в продаже до конца года.

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